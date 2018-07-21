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Около 3 тысяч связистов ВВО приняли участие в радиотренировке
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Около 3 тысяч связистов ВВО приняли участие в радиотренировке 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы на радиостанциях по установлению радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях.
С военнослужащими подразделений войск связи Восточного военного округа состоялась масштабная радиотренировка.
В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.
Военные связисты в рамках проводимого полевого выхода выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению современных аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.
При проведении радиотренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.
Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы на радиостанциях по установлению радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.
Стоит отметить, что на полигонах Восточного военного округа совершенствуют свое мастерство около 3 тысяч военных связистов, задействовано более 800 единиц специальной техники связи.
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