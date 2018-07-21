Почему на коже появляются пигментные пятна

Бывает так, что мы мечтаем об отпуске целый год, но когда удается выбраться на пляж, приходит разочарование. Вместо красивого и ровного загара мы видим на теле россыпь темных пятен, которые, как назло, появляются на видимых участках тела. Как правило, к пигментным пятнам больше склонны женщины — это связано с физиологическими особенностями организма.

Пигментные пятна по своей сути являются скоплением большого количества меланина, который защищает нашу кожу от УФ-лучей. И чем больше этих лучей попадает на нашу кожу, тем сильнее пигмент вырабатывается. Однако во время всевозможных сбоев организма клетки меланоциты начинают бесконтрольно выбрасывать «зерна» пигмента в кожу. Стоит отметить, что подобные пятна не опасны для здоровья, но их появление может говорить о некоторых сбоях в работе нашего организма. В числе причин появления пигментных пятен:

Пребывание на солнце в течение долгого времени или злоупотребление солярием;

Старение организма (как правило, подобные пятна проявляются в возрасте 40-45 лет и это связано с гормональными перестроями);

Гормональные изменения, вызванные болезнями или приемом гормональных контрацептивов;

Некачественная косметика;

Злоупотребление пиллингами;

Длительный прием антибиотиков или других сильных лекарств;

Неправильное питание или дефицит витаминов.

Так или иначе, для лечения подобной пигментации необходимо выяснить причину ее появления. Обратите внимание на средства в вашей косметичке, на состав лекарственных препаратов, которые вы принимали в последнее время. В случае, если в них есть фотосенсибилизирующие вещества, они могут стать причиной появления пятен. В число этих веществ входят экстракты многих растений и эфирные масла.

Лекарственные препараты, которые называют «врагами кожи» — тетрациклин, доксициклин, сульфаниламиды, фуросемид, изотретиноин, гидрохлортиазид и др.

Но если с вашей аптечкой и косметичкой все в порядке, тогда необходима помощь специалиста. Обследование проводится врачом-дерматологом или дерматокосметологом. И хотя гастроэнтеролог, терапевт, гинеколог или эндокринолог могут найти причину странных изменений кожи, они не воздействуют непосредственно на пигментные пятна.

Что касается избавления от пятен, то эти процедуры недешевые. Как правило, это химический пилинг или лазерная шлифовка кожи. Но лучше, естественно, предотвратить появление коварных пятен на коже. Помните о безопасном нахождении под солнечными лучами: не забывайте использовать солнцезащитный крем.