Ещё
Милана Кержакова оправдала себя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милана Кержакова оправдала себя 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
24-летняя Милана Кержакова по наставлению своего мужа уехала в Таиланд на реабилитацию.
К наркотикам Милана пристрастилась после смерти своего отца, тогда же в ее звездной семье начались страшные скандалы и разлад. Из-за того, что жена начала употреблять запрещенные препараты, Кержаков лишил ее возможности видеться с годовалым сыном. Сама Милана сначала заявила, что муж выкрал ребенка, но потом согласилась на его условия и подробно рассказала обо всем, что происходит в семье.
Такие заявления не остались без внимания поклонников пары. Кержакова отметила в Инстаграме, что ежедневно получает множество сообщений и комментариев с упреками, что она поступила неправильно, согласившись на условия мужа. «Я двигаюсь той дорогой, которую подсказывает мне моё сердце», — объяснила Милана и попросила всех неравнодушных людей «сбавить обороты» и отпустить ситуацию.
Russianshowbiz.info: последние новости
Супруга Караченцова опровергла измену мужа Стало известно, что случилось с Майли Сайрус Екатерина Волкова чудом избежала авиакатастрофы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян235
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»82
Максакова в короткой юбке вызвала фурор14
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света348
Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»5
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение