Милана Кержакова оправдала себя

24-летняя Милана Кержакова по наставлению своего мужа уехала в Таиланд на реабилитацию.

К наркотикам Милана пристрастилась после смерти своего отца, тогда же в ее звездной семье начались страшные скандалы и разлад. Из-за того, что жена начала употреблять запрещенные препараты, Кержаков лишил ее возможности видеться с годовалым сыном. Сама Милана сначала заявила, что муж выкрал ребенка, но потом согласилась на его условия и подробно рассказала обо всем, что происходит в семье.

Такие заявления не остались без внимания поклонников пары. Кержакова отметила в Инстаграме, что ежедневно получает множество сообщений и комментариев с упреками, что она поступила неправильно, согласившись на условия мужа. «Я двигаюсь той дорогой, которую подсказывает мне моё сердце», — объяснила Милана и попросила всех неравнодушных людей «сбавить обороты» и отпустить ситуацию.