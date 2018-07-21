Видео про самые бурные реакции на новость о пополнении в семье

Мамы, папы, сестры и мужья были застигнуты врасплох такими известиями, но вы только посмотрите, как они радуются!

Что может быть приятнее для супругов, чем новость о том, что они скоро станут родителями?

Все по-разному преподносят эту новость: кто-то не может сдержать чувств и сразу рассказывает всем своим родным, а кто-то, понимая, что реакция будут бурной, старается сделать настоящий сюрприз и держит все в тайне до подходящего момента.

В нашей сегодняшней видеоподборке вы увидите самые яркие и запоминающиеся ролики про то, как родственники узнают, что скоро их семью ждет пополнение.

Вы даже себе не представляете, как эмоционально некоторые люди относятся к таким сюрпризам! Сестры визжат от восторга на весь дом, мамы, не сразу понимая, что происходит, кидаются обнимать своих дочерей, папы готовы плакать от счастья, а мужья настолько счастливы, что уже не могут сдержать слез.

Посмотрите этот трогательный ролик о людях, у которых сбывается мечта!