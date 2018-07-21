Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в срезах гелиантуса из Италии

Управлением Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в срезах гелиантуса из Италии . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре срезов цветов гелиантуса, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении. Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. «Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в пресс-службе.