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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в срезах гелиантуса из Италии
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Россельхознадзор выявил в Подмосковье цветочный трипс в срезах гелиантуса из Италии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в срезах гелиантуса из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре срезов цветов гелиантуса, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений. «Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в пресс-службе.
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