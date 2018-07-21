Сегодня день рождения отмечает Пётр Глыбочко 

Сегодня день рождения отмечает Глыбочко Пётр Витальевич, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Пётр Витальевич родился 21 июля 1964 года в селе Кувшиново Брянской области.
В 1981 после окончания средней школы работал и учился на подготовительном отделении Саратовского медицинского института.
С 1983 по 1985 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил.
В 1991 году окончил Саратовский медицинский институт.
В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
С 1996 по 1998 годы работал в должности ассистента, а с 1998 — в должности доцента кафедры урологии. Кафедральную деятельность в эти годы совмещал с работой в должности главного врача Саратовского областного госпиталя ветеранов войн с 1996 по 2002 год.
В 2001 году защитил докторскую диссертацию.
14 июня 2002 года избран ректором Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Организовал научно-исследовательнский институт уронефрологии.
С 2002 по 2010 годы работал в должности ректора Саратовского государственного медицинского университета.
В 2004 году получил ученое звание профессора по кафедре урологии.
С 24 марта 2010 года назначен исполняющим обязанности ректора Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. 15 июня был избран ректором.
Доктор медицинских наук, профессор. Член-корреспондент Российской академии медицинских наук.
Секретарь Саратовского регионального политического совета партии «Единая Россия». Руководитель депутатской группы Саратовской городской думы.
Директор Научно-исследовательского института уронефрологии и репродуктивного здоровья человека.
С марта 2014 года председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России.
С июля 2014 года вице-президент Российского союза ректоров. Сопредседатель Российско-китайской ассоциации медицинских университетов.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Почетной медалью «За вклад в укрепление здоровья нации».
21 мая 2015 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.
Женат, имеет троих детей.