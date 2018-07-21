Сегодня день рождения отмечает Пётр Глыбочко

Сегодня день рождения отмечает Глыбочко Пётр Витальевич , ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Пётр Витальевич родился 21 июля 1964 года в селе Кувшиново Брянской области

В 1981 после окончания средней школы работал и учился на подготовительном отделении Саратовского медицинского института.

С 1983 по 1985 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил.

В 1991 году окончил Саратовский медицинский институт.

В 1996 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

С 1996 по 1998 годы работал в должности ассистента, а с 1998 — в должности доцента кафедры урологии. Кафедральную деятельность в эти годы совмещал с работой в должности главного врача Саратовского областного госпиталя ветеранов войн с 1996 по 2002 год.

В 2001 году защитил докторскую диссертацию.

14 июня 2002 года избран ректором Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского. Организовал научно-исследовательнский институт уронефрологии.

С 2002 по 2010 годы работал в должности ректора Саратовского государственного медицинского университета.

В 2004 году получил ученое звание профессора по кафедре урологии.

С 24 марта 2010 года назначен исполняющим обязанности ректора Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. 15 июня был избран ректором.

Доктор медицинских наук, профессор. Член-корреспондент Российской академии медицинских наук.

Секретарь Саратовского регионального политического совета партии «Единая Россия» . Руководитель депутатской группы Саратовской городской думы.

Директор Научно-исследовательского института уронефрологии и репродуктивного здоровья человека.

С марта 2014 года председатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России

С июля 2014 года вице-президент Российского союза ректоров. Сопредседатель Российско-китайской ассоциации медицинских университетов.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, Почетной медалью «За вклад в укрепление здоровья нации».

21 мая 2015 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

Женат, имеет троих детей.