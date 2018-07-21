Ещё
В Ишиме завод оштрафован на 100 000 рублей за сброс сточных вод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ишиме завод оштрафован на 100 000 рублей за сброс сточных вод 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Управление Росприроднадзора по Тюменской области по результатам рассмотрения дел 20 июля оштрафовало ЗАО «Племзавод-Юбилейный» за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение (по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ) на 30 000 рублей и за использование водного объекта без документов (ст.7.6 КоАП РФ) на 70 000 рублей.
«Данные нарушения были выявлены в ходе совместной проверки сотрудниками Ишимской межрайонной прокуратуры и сотрудниками Управления Росприроднадзора. Было установлено, что ЗАО «Племзавод-Юбилейный» имея разрешение на сброс сточных вод в озеро без названия до 31 декабря 2018 года загрязняло его. По результатам взятых проб воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены — в 145 раз, железо — в 80 раз, ХПК — в 333 раза, аммоний-ион — в 400 раз. Кроме того, после озера сточные воды попадают в болото без названия. А у племзавода разрешения на сброс сточных вод в болото отсутствует», — сообщили в областной прокуратуре
Прокуратура в свою очередь внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора, а также направила в Ишимский районный суд иск о прекращении сброса загрязненных сточных вод и утилизации уже сброшенных.
Уральский меридиан: последние новости
Дочка «Облкоммунэнерго» реконструирует коммунальные сети в Кировграде Зауралье видит в Республике Татарстан стратегического партнера Челябинцев просят выбрать символ города: метеорит или верблюд?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян240
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»98
Максакова в короткой юбке вызвала фурор15
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света349
Трагедия в Миссури: «капитан сказал жилеты не нужны»8
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение