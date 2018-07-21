В Ишиме завод оштрафован на 100 000 рублей за сброс сточных вод

Управление Росприроднадзора по Тюменской области по результатам рассмотрения дел 20 июля оштрафовало ЗАО «Племзавод-Юбилейный» за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение (по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ ) на 30 000 рублей и за использование водного объекта без документов (ст.7.6 КоАП РФ) на 70 000 рублей.

«Данные нарушения были выявлены в ходе совместной проверки сотрудниками Ишимской межрайонной прокуратуры и сотрудниками Управления Росприроднадзора. Было установлено, что ЗАО «Племзавод-Юбилейный» имея разрешение на сброс сточных вод в озеро без названия до 31 декабря 2018 года загрязняло его. По результатам взятых проб воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены — в 145 раз, железо — в 80 раз, ХПК — в 333 раза, аммоний-ион — в 400 раз. Кроме того, после озера сточные воды попадают в болото без названия. А у племзавода разрешения на сброс сточных вод в болото отсутствует», — сообщили в областной прокуратуре

Прокуратура в свою очередь внесла представление об устранении нарушений в адрес генерального директора, а также направила в Ишимский районный суд иск о прекращении сброса загрязненных сточных вод и утилизации уже сброшенных.