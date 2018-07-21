Страсти вокруг Музея Небесной сотни: шансов, что он будет, все меньше

Ведомство предписало остановить строительство музея «Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции достоинства» (НМКН) на улице Институтской в Киеве.

«Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», — сообщил директор музея Игорь Пошивайло. На следующий день, 5 июля на предписание ГПУ резко отреагировал глава украинского Института национально памяти Владимир Вятрович

«Те, кто до сих пор не смог выполнить свою работу и сделать то, что требовало общество — наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строительство Мемориала Героям Небесной Сотни. Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Воистину ненаказанное зло растет», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Пытаясь успокоить общественность, власти созвали пресс-конференцию с участием Вятровича, Пошивайло и начальника Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка . Последний занимается расследованием расстрелов на Институтской (ныне — Аллея Героев Небесной Сотни, где планируется возвести музей) в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Горбатюк пояснил собравшимся, что остановка строительства — временная, продолжить строительные работы планируют в октябре. По словам Горбатюка, следствию нужно завершить следственные эксперименты, поэтому рельеф местности для этих целей нужно сохранить. На следственные эксперименты ГПУ обозначила срок в максимум три месяца, а первые из мероприятий должны были начаться с 17 июля.

В итоге конфликт удалось исчерпать. Управление спецрасследований готовит завершающие предполагаемые 48 следственных экспериментов, а руководство Национального мемориального комплекса — необходимые документы и ведет другие технические и подготовительные работы. НМКН планирует реконструкцию Институтской, благоустройство, озеленение, обустройство пешеходной зоны. Полное открытие комплекса должно состояться к пятой годовщине — 20 февраля 2019 года.

Дело не в музее, а в месте

Политолог Алексей Якубин считает, что заявление Горбатюка — это его попытка сохранить рычаги влияния в Генпрокуратуре . А фактически Украина вошла в предвыборный период и готовится к президентской и парламентской гонке 2019 года, поэтому власть вряд ли будет завершать расследование.

«Вятрович пытается приватизировать историю Майдана, монументы и тот же музей — пытается пробивать для себя какую-то нишу. У власти есть некий консенсус насчет того, что говорить о событиях на Майдане. Горбатюк же оказался между молотом и наковальней. Потому что дальнейшее расследование разрушает нарратив, который власть создавала о Революции. И если он будет разрушен, то следователь потеряет часть поддержки связанных с Майданом людей. С другой стороны, власти невыгодно, чтобы объективное расследование было представлено публике», — пояснил Якубин.

В этом не согласен с коллегой политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник . Он считает, что до нынешней осени власть попытается начать строительство комплекса или хотя бы заложить первый камень. Чтобы успеть, будут пытаться провести нужные экспертизы для подготовки материалов в суд. Но дело в том, что суд может обязать провести дополнительные экспертизы, а если строительство начнется, это будет уже невозможно.

«В любом случае, строительство музея именно на этом месте будет проблемой для следствия. Мне кажется, вопрос не в музее, а в месте. Если бы он строился в другом месте, это не вызвало бы такой критики. А строить на месте расстрелов до завершения судебного рассмотрения — это, мне кажется, преждевременно. Изначальный вид места будет уже изменен. Пострадает или комплекс, или дело в суде. Почему по состоянию на 2018 год не проведены все следственные эксперименты по событиям 2014 года — тоже большой вопрос», — говорит эксперт.

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А политолог, директор аналитического Центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев подчеркнул, что Горбатюк пятый год ведет дело Майдана, и если ему мешали провести полноценное расследование, то нужно было об этом заявить публично и сложить полномочия.

В отсутствие результатов расследования вакуум заполняется интерпретациями. И чем дальше от трагических событий, тем больше интерпретаций не в пользу власти.

«Люди прекрасно понимают, что дело нечисто: версия, вошедшая в мифологию Революции Достоинства, потихоньку разрушается. Каково родственникам этих жертв смотреть на этот памятник, если до сих пор не названы виновные? Это элементарная логика и мораль. А когда пытаются лепить музеи, не установив преступников — это аморально, цинизм и лицемерие. Это попытка выстроить крутую политическую карьеру, занять места в системе власти и решить свои шкурные вопросы», — уверен политолог.

Золотарев считает, что только смена власти прольет свет на то, кто виноват — следующие правители, скорее всего, установят, что их предшественники зимой-весной 2014 года были причастны к запутыванию следов, одностороннем толковании этих событий и ненадлежащем проведении расследования.

Почему Порошенко очень нужен музей

Почему для украинской власти было так важно устроить этот музей? Здесь просматривается стремление Вятровича воплотить в жизнь свои цели, так как в 2015 году Музей Небесной Сотни перешел под руководство Института нацпамяти.

Вятрович же, вопреки связанным с ним скандалами, остается для президента Петра Порошенко удобным глашатаем новой украинской истории. И сам Порошенко активно пиарился и продолжает пиарится на фоне постепенного возведения НМКН.

Не гнушается Порошенко приписывать погибшим на Майдане собственные цели.

«Они (Небесная Сотня — ред.) оказались движущей силой возвращения Украины в семью европейских народов… окончательный выход из Советского Союза и Российской Империи… Благодаря именно им мы получили безвизовый режим… Благодаря именно им вступила в силу ратифицированное соглашение об ассоциации… Благодаря именно им в будущем Украина таки станет членом Европейского Союза НАТО », — сказал Порошенко на презентации Музея Майдана 15 февраля этого года.

При этом Порошенко кровь из носу нужен этот комплекс в ближайшее время: выборы поджимают, нужно показать народу хоть что-то, кроме панамских скандалов.

Но далеко не все во власти согласны с этим. Но об этом чуть позже.

Международное обсуждение

Изначально идея Мемориального комплекса, где бы сохранялись артефакты «евромайдана», возникла в 2014 году. Она разрасталась из мелких гражданских майданных организаций и инициатив. А уже в 2015 году к выгодному с точки зрения пиара проекту подключается Порошенко. 11 февраля 2015 года он издал указ, в котором дал поручение Кабмину предусмотреть создание в установленном порядке музея Революции достоинства.

2 апреля 2016 года указом Президента № 138/2016 указанному государственному учреждению предоставлен статус национального и определено его название — «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей Революции достоинства».

24 января 2017 года постоянная комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и архитектуры Киевской мэрии поддержала землеотвод для Музея по адресу — «Аллея Небесной Сотни, 3-5». 9 февраля 2017 года депутаты Киевсовета проголосовали за предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земли. Уже 14 сентября Киевсовет выделил под НМКН участок площадью 1,22 га.

В октябре 2017 года Министерство культуры объявило конкурс на лучшее проектное предложение по объекту.

Сайт Музея гласит, что на конкурс поступило 66 заявок из 12 стран мира. Вторая стадия конкурса касалась проекта самого музея — уже с учетом вида мемориальной части. В финале соревновались шесть проектов. Их авторы на условиях анонимности активно сотрудничали с организаторами конкурса, в частности посещали Киев, осматривали места событий, общались с родственниками погибших. Выставку всех проектов-финалистов откроют в Доме архитектора.

Лучший проект определили в феврале 2018 года.

«По результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации «Музей Революции Достоинства» первую премию получил проект «Штурм холма» немецкого архитектурного бюро «Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH». Архитекторы — профессор Ян Кляйгус (Jan Kleihues) и Иоганнес Кресснер (Johannes Kressner). Эта компания известна благодаря своим успешным проектам во многих странах. Примечательно, что сейчас по ее разработке сооружают Национальный музей в Осло», — говорится в заявлении по итогам конкурса.

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Директор музея Игорь Пошивайло сообщил, что в этом году музей получит 20 млн гривен из госбюджета.

Обсуждать проект с киевлянами оказалось «непатриотично»

Примечательно, что публично не обсуждался вопрос: вписывается ли вообще Мемориальный комплекс Небесной сотни в историческую архитектуру самого сердца Киева. Говорить об этом — вроде как не принято и не патриотично.

«Здание музейного комплекса на аллее Героев Небесной сотни должно быть частью исторического мемориального пространства Революции достоинства, а ее архитектура — отображать понятие свободы и совместной ответственности за действия, — указано на сайте Мемориального комплекса. — Перспектива 2-7 лет: построить мемориальный комплекс и музей на аллее Героев Небесной сотни. Переходный вариант на 2 года: временно приспособить помещения Украинского дома или Октябрьского дворца, вести программную деятельность на разных площадках. Сейчас экспонаты по договоренности сохраняются в помещениях других музеев».

Тем более, партнеры музея одобряют план его строительства и размещения. А кроме украинских гражданских организаций, госучреждений и госструктур партнерами выступают многие международные организации.

Будущее — туманно

Политолог Алексей Якубин в комментарии изданию Украина.ру отметил, что история строительства разных музеев в годы независимости Украины показала: во многих случаях проекты заканчиваются неуспехом. Эксперт напомнил, что в районе той же Площади Независимости (Майдана), где находится стеклянная часть ТЦ «Глобус», планировался музей истории Украины.

Но получился торговый центр.

«Я не исключаю, что подобная коммерциализация может случиться и с этим проектом. Объект могут построить, но потом в нем окажется часть какой-то торговой площади. Музей истории в Киеве, да и другие музеи — все они имеют проблему с финансированием. Неподалеку от улицы Институтской находится художественный музей, который можно было бы очень хорошо реконструировать. Но вместо этого возникают новые проекты и в них вкладываются и будут вкладываться деньги», — говорит политолог.

Якубин добавляет, что обустройство общественной территории вокруг места трагических событий в рамках программы «Территория Достоинства» обсуждается с марта 2014 года. Хотя идея создания Музея Небесной сотни родилась именно там, в какой-то мере проекты «Территории Достоинства» остаются незаконченными.

«К сожалению, до сих пор незакрытым гештальтом являются невыплаченные премии победителям конкурса «TERRA DIGNITAS». Я верю, что власть сохранит лицо столицы Украины и выполнит свои обязательства по выплате премий победителям конкурса», — так написала в своей колонке от 19 октября 2017 года для Украинской урбанистической платформы экс-замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры столичной мэрии Анна Бондарь, которая сейчас трудится в Координационном центре администрации президента по обеспечению взаимодействия с Кабмином. Но пока это все слова. А в реальности, практически так и не начавшись, строительство музея остановилось.

Что же происходит

На самом деле, как нам кажется, Музей Небесной сотни может не состояться по нескольким причинам.

Дело в том, что сейчас в нем есть нужда у нынешней власти, которой он нужен в виде пиара в предстоящих президентских и парламентских выборах. Но с выборами неясность, то есть вообще непонятно, будут ли выборы и сможет ли в них нынешняя политическая группировка победить.

Второе, но, пожалуй, самое главное. Музей Небесной сотне планировалось построить как мемориал погибшим в период «Революции достоинства», событий, в результате которых именно нынешняя команда и пришла к власти. Однако, за четыре года, прошедших с тех событий, выяснилось, что в той революции были свои маленькие и большие секреты, тайны, к которым относится в том числе и информация о тех, кто реально участвовал в расстрелах.

А этими людьми, есть такие подозрения, были вовсе не люди Януковича, а как раз те, кто сегодня возглавляет правоохранительные структуры и государственные органы страны. И получается, что создание Музея Небесной сотни еще раз вызывает вопросы о том, кто же реально стрелял в Небесную сотню. Итак получается, что каждым разом когда эти вопросы возникают в обществе, в неприглядном виде оказываются нынешние представители власти.

Иными словами, проект Музея Небесной сотни, чем дальше, тем больше оказывается не нужным власти, в которой нет единства по этому вопросу. Порошенко — «за», а его политические противники, участвовавшие в госперевороте, — «против». Да и правоохранителям, которые никак не могут определиться с тем, кто же все-таки расстрелял Небесную сотню, похоже, музей тоже не нужен.