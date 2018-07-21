По методике спецслужб: как разведчики и военные переводчики учат языки

Во время войны разведчики и переводчики работают бок о бок, но подготовка у них разная. Методики и «фишки» и тех, и других могут оказаться полезными, даже если о блистательной карьере Рихарда Зорге или Кима Филби вы даже не мечтали.

Изучайте не только язык, но и культуру

И разведчики, и военные переводчики изучают не только язык, но и культурные особенности: манеру поведения, общения, традиции. В фильме «Бесславные ублюдки» Тарантино есть эпизод, где британского шпиона с отличным немецким раскрывают из-за неверного жеста: заказывая виски в баре, он показывает «три», вытягивая указательный, средний и безыменный пальцы — вместо комбинации из большого, указательного и среднего. Так что, болтая с друзьями-иностранцами, обращайте внимание на свои жесты и движения. Если пара на свидании, они садятся рядом или друг напротив друга? Уместно ли похлопать коллегу по плечу?

Иногда выясняется, что самые очевидные, как казалось бы, вещи на проверку оказываются стереотипами. «Как-то британская журналистка спросила советского военачальника, есть ли у него хобби. Может, он, как все русские, любит ходить в баню. Военачальник ответил, что в баню не ходит, зато каждую неделю по субботам принимает душ», — вспоминает Сергей Лавров , в прошлом — военный наблюдатель ООН

Не относитесь к «проникновению в стан врага» слишком серьезно. В конце концов, если вы покажете знакомому немцу в баре указательный палец вместо большого, желая угостить его бокалом пива, никто точно не обидится. Главное, не показывать средний.

Научитесь ругаться (и даже материться)

Умение виртуозно пользоваться нецензурными выражениями на иностранном языке — бесценный навык, который не помешает даже истинным интеллигентам. Ну не примите же вы за русского гражданина, который, когда его подрезали на шоссе, кричит обидчику в окно: «Мужчина, вы настоящий вредитель. Не делайте так больше, прошу».

Учите язык не только по учебнику: сборники анекдотов, желательно пикантных, выступления стенд-ап комиков, которые не жалеют крепкого словца, песни рэперов — в общем, побольше народного языка. Известный советский разведчик Юрий Дроздов в своих мемуарах вспоминал: «Для освоения вульгарного юмора я как-то прихватил листовку директора общественной уборной с разъяснениями, как следует посещать это заведение».

Однако, желая казаться своим, легко попасть впросак. Лингвист Александр Пиперски считает: чтобы правильно понимать культурный код, нужно долго прожить в стране изучаемого языка. «Как-то в университетской столовой мой друг-иностранец сказал, что у него нет лаве, — рассказывает Александр, — и это было неуместно. Иногда можешь только насмешить».

Влюбитесь. Или заведите иностранных друзей

По заветам голливудских режиссеров, каждый уважающий себя шпион должен влюбиться во время миссии, провести ночь с красоткой и уйти навстречу рассвету, оставив ей на память обложку от своих фальшивых документов. Голливудский сценарий не так далек от истины: настоящие разведчики тоже влюбляются.

Завести роман в стране изучаемого языка — лучший способ заговорить. А можно поступить по-другому: влюбиться на родине, представив себя другим человеком. Назовите себя Джоном, фермером из Техаса, даже если вы вообще-то Саша и работаете в банке, и сделайте так, чтобы вас не раскрыли.

Но если сердце холодно, как лед в вашем шпионском виски, хотя бы найдите иностранных друзей.

Слушайте радио (именно радио)

Один из важнейших навыков при изучении языка — понимание речи на слух.

«Нам не нужны фонетика, грамматика и прочие языковые премудрости, — считает военный переводчик Юрий Павлов . — Но вот понимать иностранную речь на слух, особенно по радио, необходимо на службе в разведывательных частях, спецназе, авиации и на флоте».

Радио — отличный помощник в изучении языка: хотя бы потому, что аудирование (восприятие речи на слух) считается одним из самых сложных навыков в изучении иностранного. Выбирайте любимую радиостанцию — и вперед. Лучше, конечно, чтобы побольше говорили: как на BBB 4 extra, где передают целые радиоспектакли. Чтобы улучшить произношение, повторяйте за диджеями или дикторами вслух, имитируя их интонацию. Так и время в пробке пролетит незаметно.

Не бойтесь зубрежки

Зубрежку считают устаревшим методом, но она помогает запомнить вещи, которые в родном языке кажутся жутко нелогичными.

«Сербскохорватский язык коварный. Как-то мы выходили в море для показа новой техники. Командир объяснил: техника маневрирует направо, налево и прямо. Я перевел, но командир решил, что я все напутал. Пришлось объяснять: в сербскохорватском «лево» — это «лево», «прямо» — это «право», а вот «право» — это «десно», — рассказывает Сергей Лавров.

«Парни с Восточного факультета зубрили круглые сутки, даже в туалет брали с собой словарики», — вспоминает о студенческих годах в Военном институте иностранных языков Юрий Павлов.

Не стоит сходить с ума от многочасовой зубрежки, но вот взять словарик в ванну или туалетную комнату — неплохая идея. Уединитесь и просто вызубрите вещи, которые не поддаются никакой логике, и не ищите сходств с родным языком.

Ставьте себя в неудобное положение

Помимо непосредственно языка, будущие разведчики изучают методы психологической борьбы и воздействия на врага. В любой, даже самой тяжелой ситуации, ты должен быть собран и хладнокровен. Среди учебных заданий может быть такое — прочитать текст на иностранном языке из окопа.

Конечно, чтобы улучшить языковые навыки, в окоп лезть необязательно. Вместо этого попробуйте поговорить на иностранном языке во время танца или вспомнить новые слова во время отработки боксерских ударов. Да и вообще — думайте на иностранном языке хотя бы 15 минут в день.