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Харт может сменить «Манчестер Сити» на «Челси»
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Харт может сменить «Манчестер Сити» на «Челси» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ChelseaNews.Ru
«Челси» рассматривает вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа, утверждает Sun. По информации источника, «синие» готовы заплатить за 31-летнего англичанина, который при Хосепе Гвардьоле лишился статуса игрока основного состава «горожан», 5 миллионов фунтов.
Интерес лондонцев связан с тем, что нового главного тренера клуба Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта. Также он нацелился на увеличение английских игроков в составе.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что другим кандидатом на смену 26-летнему бельгийцу является 35-летний испанец Пепе Рейна. Последний этим летом подписал трехлетний контракт с «Миланом». Сумма отступных, прописанная в его контракте с «россонери», составляет 4,4 миллиона фунтов (5 миллионов евро).
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