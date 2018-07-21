Харт может сменить «Манчестер Сити» на «Челси»

«Челси» рассматривает вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа, утверждает Sun. По информации источника, «синие» готовы заплатить за 31-летнего англичанина, который при Хосепе Гвардьоле лишился статуса игрока основного состава «горожан», 5 миллионов фунтов.

Интерес лондонцев связан с тем, что нового главного тренера клуба Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта. Также он нацелился на увеличение английских игроков в составе.