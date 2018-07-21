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В США мошенники из Индии украли сотни миллионов долларов
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В США мошенники из Индии украли сотни миллионов долларов 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
В США суд приговорил к тюрьме телефонных мошенников, укравших у американцев сотни миллионов долларов.
Как рассказали в Минюсте США, члены базирующейся в Индии группировки притворялись работниками налоговой или миграционной службы и требовали от жертв выплат, якобы предназначавшихся американскому правительству. При этом злоумышленники угрожали арестом и депортацией, если деньги не поступят на счет.
В преступной схеме участвовало 24 человека. Все они в итоге оказались на скамье подсудимых и получили различные сроки — от четырех до 20 лет. Кроме того, суд постановил конфисковать у обвиняемых 73 миллиона долларов, пишет РИА Новости.
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