Тепловой режим: в Кыргызстане ограничили движение большегрузов

Грузовики в Кыргызстане до конца лета смогут ездить по дорогам только ночью. В стране действует ограничение на передвижение многотонников. Связано это с жарой. Столбики термометров поднимаются до 40 градусов в тени. Асфальт просто плавится под колесами. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Галины Бушуевой.

Большегрузные машины теперь могут передвигаться только с восьми вечера до девяти часов утра. Из-за жары асфальт плавится. Грузовики могут испортить дорожное покрытие.

«Данный приказ, так называемый, тепловой режим, о введении теплового режима. Он вводится в целях сохранения автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики и увеличения срока их эксплуатации», — заявил начальник управления транспортного контроля агентства автомобильного транспорта Нурбек Шабданалиев.

Ограничение вводится ежегодно Министерством транспорта . Действует оно с 1 июня по 1 сентября. Водители тягачей и грузовиков относятся к запрету с пониманием.

«Мы, водители, полностью поддерживаем этот закон. Ведь дорожное полотно на многих трассах совсем новое, и, конечно, нужно его беречь. Да и самим нам проще. Ведь днем в жару ехать очень тяжело», — отметил водитель фуры Кокумбек Барыктабасов.

Лимит на передвижение работает в те дни, когда воздух нагревается выше 28 градусов. В таких условиях температура асфальта может достигать 70-градусной отметки. Впрочем, на автотрассах страны действует ограничение и по весу. Ездить по дорогам в жаркое время года запрещено грузовикам, масса которых превышает 25 тонн.

Закон о тепловом режиме не распространяется на транспорт, выполняющий доставку гуманитарной помощи и перевозку опасных грузов.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ