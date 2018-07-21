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В Омске на бульваре Победы высадят дубы, орех и канадский клён
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В Омске на бульваре Победы высадят дубы, орех и канадский клён 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске продолжается реконструкция бульвара Победы. Компанией подрядчиком ряд работ уже проведён: снято старое асфальтовое покрытие на центральной аллее, установлены границы строительной зоны, снят верхний слой покрытия на пешеходных зонах бульвара.
Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, городская служба озеленения тоже активно включилась в работу. По словам начальник отдела зеленого хозяйства УДХБ Михаила Киреева, поставлена задача максимально сохранить флору бульвара. Поэтому службой озеленения были убраны только старые и больные деревья. Также будут высажено 850 деревьев, среди которых рябины, канадские клены, дубы, ели и сосны, манчжурский орех и жасмин.
Помимо озеленения будет проведено расширение проезжей части и положен пешеходный тротуар.
Напомним, за проект благоустройства бульвара Победы проголосовали 86778 горожан.
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