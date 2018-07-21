В Омске на бульваре Победы высадят дубы, орех и канадский клён

Омске продолжается реконструкция бульвара Победы. Компанией подрядчиком ряд работ уже проведён: снято старое асфальтовое покрытие на центральной аллее, установлены границы строительной зоны, снят верхний слой покрытия на пешеходных зонах бульвара.

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, городская служба озеленения тоже активно включилась в работу. По словам начальник отдела зеленого хозяйства УДХБ Михаила Киреева, поставлена задача максимально сохранить флору бульвара. Поэтому службой озеленения были убраны только старые и больные деревья. Также будут высажено 850 деревьев, среди которых рябины, канадские клены, дубы, ели и сосны, манчжурский орех и жасмин.

Помимо озеленения будет проведено расширение проезжей части и положен пешеходный тротуар.

Напомним, за проект благоустройства бульвара Победы проголосовали 86778 горожан.