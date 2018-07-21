Жители Сокольников могут научиться китайскому

Бесплатные занятия китайским языком проходят на площадке Первского парка культуры и отдыха при поддержке Центра «PROДети».

Организатором занятий выступает Сергей Карев, руководитель Центра международной сети школ китайского языка «PROДети». Педагог будет обучать участников занятий по своей авторской инновационной методике, одобренной Институтом Конфуция Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Для посещения занятий необходима предварительная регистрация на сайте http://www.урок-китайского.рф/. Желающим изучить основы китайского языка лучше поторопиться, поскольку первое занятие уже состоялось.

Занятия проходят вечером, с 19.00. Местом проведения является деревянная сцена парка.

Более подробная информация предоставляется по телефону: +7 (977) 808 40 18.

Адрес Перовского парка: ул. Лазо, вл. 7.