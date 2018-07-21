Ещё
В ПКиО «Сокольники» научат оказывать первую медицинскую помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ПКиО «Сокольники» научат оказывать первую медицинскую помощь 

Управа района Сокольники 1 час назад
Праздник состоится завтра, 21 июля, на пересечении Большого круга и Песочной аллеи парка в Сокольниках.
В рамках мероприятия гости ознакомятся с алгоритмом оказания помощи при внезапной остановке сердца, отравлении, инсульте, укусе насекомых и т.д. Обучать гостей будут сорок пять опытных добровольцев-инструкторов.
Праздник будет интересен представителям разных поколений. Так, для детей организаторы устроят мастер-класс, эстафеты и конкурсы.
Сокольники выступают площадкой для проведения этого мероприятия уже седьмой год подряд. Принять участие в Празднике первой помощи могут все желающие.
Мероприятие пройдет 21 июля. Начало в 15 часов.
Адрес: ПКиО «Сокольники», пересечение Большого круга и Песочной аллеи.
Управа района Сокольники: последние новости
Лучшие кондитеры Москвы собрались в Сокольниках Юные футболисты Сокольников стали участниками спортивного праздника Жители Сокольников могут научиться китайскому
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян247
«Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?»112
Максакова в короткой юбке вызвала фурор15
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света350
Популярное вино оказалось опасным4
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение