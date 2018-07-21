В ПКиО «Сокольники» научат оказывать первую медицинскую помощь 

Праздник состоится завтра, 21 июля, на пересечении Большого круга и Песочной аллеи парка в Сокольниках.
В рамках мероприятия гости ознакомятся с алгоритмом оказания помощи при внезапной остановке сердца, отравлении, инсульте, укусе насекомых и т.д. Обучать гостей будут сорок пять опытных добровольцев-инструкторов.
Праздник будет интересен представителям разных поколений. Так, для детей организаторы устроят мастер-класс, эстафеты и конкурсы.
Сокольники выступают площадкой для проведения этого мероприятия уже седьмой год подряд. Принять участие в Празднике первой помощи могут все желающие.
Мероприятие пройдет 21 июля. Начало в 15 часов.
Адрес: ПКиО «Сокольники», пересечение Большого круга и Песочной аллеи.