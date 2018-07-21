Кабмин субсидирует создание научного комплекса на базе медцентра за 6,8 млрд рублей

МОСКВА , 21 июля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым предусматривается субсидирование из федерального бюджета на 2018-2022 годы работ по проектированию и строительству научно-образовательного комплекса со специализированными обучающими центрами на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Документ опубликован на сайте правительства в субботу.

"Подписанным постановлением принято решение о субсидировании в 2018-2022 годах из федерального бюджета работ по проектированию и строительству комплекса. В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов средства на эти цели предусмотрены", — говорится в нем.

Отмечается, что в 2023 году его планируется ввести в эксплуатацию, стоимость строительства составляет до 6,8 млрд рублей.