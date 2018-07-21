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Составлен ТОП-3 внедорожников, превратившихся в кроссоверы 

Daily-Motor 47 минут назад
Фото: Daily-Motor
Составлен ТОП-3 внедорожников, превратившихся в кроссоверы Спрос на автомобили сегмента SUV продолжает рост не только на российском, но и на глобальном авторынке. В связи с этим эксперты составили тройку классических рамных внедорожников, которые по ходу своего жизненного цикла были превращены в легковые кроссоверы. Первая позиция этого ТОП-а оказалась за Nissan Terrano/Pathfinder, который японцы выпускали в период с 1985 по 2012 год. Эта модель лишилась рамы с выходом четвертого поколения в 2013 году.
Вторую строчку занял Ford Explorer, выпускавшийся в виде рамного внедорожника в период с 1990 по 2010 год. Пятое поколение этой модели уже не было способно демонстрировать те выдающиеся качества по преодолению препятствий на дороге, какие это делали его предшественники, поскольку на место рамной конструкции пришла несущая.
ТОП-3 этого рейтинга замыкает южнокорейский Kia Sportage, который выпускался в полноценном внедорожном исполнении с 1993 по 2006 год. С 2006 года этот автомобиль лишился своего внедорожного потенциала вместе с рамой, превратившись в обычный городской «паркетник».
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