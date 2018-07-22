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Назван ТОП-3 кроссоверов, которые раньше были рамными внедорожниками
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Назван ТОП-3 кроссоверов, которые раньше были рамными внедорожниками 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Очень часто автолюбители, выбирая между джипом и кроссовером, склоняются в пользу последнего. В связи с этим, некоторые автопроизводителям приняли решение отказаться от производства рамных машин.
Многие автопроизводители начали создавать из рамных внедорожников кроссоверы в связи ростом популярности такого типа машин. Эксперты назвали топовую тройку внедорожников, которые «лишились» рамы и перешли в сегмент кроссоверов.
Первое место списка занял японский Nissan Terrano/Pathfinder. Внедорожник выпускался с 1985 по 2012 год. На последнее поколение рамных автомобилей предлагали даже с двигателеми в 320 л.с. В 2013 году автомобиль преобразовали в кроссовер.
На втором месте рейтинга расположился Ford Explorer, который был рамным внедорожником с 1990 по 2010 годы. Автомобилю потребовалось четыре поколения, чтобы «превратиться» в кроссовер.
Замкнул ТОП-3 корейский KIA Sportage, который, как пишут «Автоновости дня», был рамным внедорожником с 1993 по 2006 годы.
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