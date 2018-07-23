Эксперты назвали ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали кроссоверами

Специалисты озвучили лучшие внедорожники, которые перешли в сегмент кроссоверов. Лидером в рейтинге машин, оставшихся без рамы, оказался японский Nissan Pathinder или его праворульный вариант — Nissan Terrano. Автомобиль выпускался с 1985 по 2012 год, его последнее поколение выпускалось с мощностью до 320 л.с.

Серебро досталось американскому джипу Ford Explorer. Автомобиль выходил с конвейера с 1990 по 2010 год. За четыре поколения Explorer «превратился» в кроссовер.

Замыкает тройку лидеров KIA Sportage первого поколения. С 1993 по 2006 год автомобиль претерпел множество изменений: он выпускался как с тремя, так и с пятью дверьми, был и вариант кабриолет, сообщает «ФАН».

Переход джипов в кроссоверы — отражение потребительского интереса: автомобилисты, выбирая между джипом и кроссовером, склоняются в пользу последнего. Таким образом, концерны были вынуждены лишить некоторые внедорожники рамы.