Дешевый Nissan снимают с производства в России

По данным СМИ, бюджетный седан Nissan Almera заменят на конвейере на новым кроссовером.

Напомним, на сегодняшний день цены на Nissan Almera начинаются от 667 тыс. рублей. По итогам прошлого года эта модель была продана в количестве 15,7 тыс. экземпляров, а годом ранее — 14,8 тыс. штук.

По информации издания, освободившиеся мощности тольяттинского завода Nissan может использовать для сборки не представленного пока в России кроссовера Kicks.