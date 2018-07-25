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Дешевый Nissan снимают с производства в России
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Дешевый Nissan снимают с производства в России 

Авторамблер 28 минут назад
Фото: Авторамблер
По данным СМИ, бюджетный седан Nissan Almera заменят на конвейере на новым кроссовером.
Выпуск Almera на мощностях завода АвтоВАЗ в Тольятти завершится уже в сентябре этого года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в компании. Однако официально эту информацию производитель не подтвердил.
Напомним, на сегодняшний день цены на Nissan Almera начинаются от 667 тыс. рублей. По итогам прошлого года эта модель была продана в количестве 15,7 тыс. экземпляров, а годом ранее — 14,8 тыс. штук.
По информации издания, освободившиеся мощности тольяттинского завода Nissan может использовать для сборки не представленного пока в России кроссовера Kicks.
Не исключено, что российский вариант модели могут построить на платформе B0, на которой уже базируются Renault Kaptur и Duster. С ними же «Кикс» разделит и моторную гамму.
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