Рыба сама залетает в пасть лисе: фото

Работник камчатского заповедника сделал фотоснимки необычного явления и разместил их в сети.

На Камчатке рыба сама залетает в пасть к лисе‐огневке. Кадры странного явления сделал и разместил в Сети госинспектор Кроноцкого заповедника Александр Кащеев

В комментарии под фотографией работники заповедника сравнил лису с героем произведения Гоголя «Ночь перед Рождеством».

«Помните ленивого казака по фамилии Пацюк из произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством»? Галушки сами залезали к нему в рот. Может показаться, что и лисицы, обитающие на побережье бухты Чажма, тоже попали в сказку и рыбка-колюшка сама прыгает в раскрытую пасть», — гласит запись, сделанная под фото.

Как пишет «360», рыбу на берег выкидывает волной, а лисицам остается только поймать ее ртом.

А на этом снимке фотограф Алексей Маслов запечатлел огневку с добычей, которую она собрала для своего потомства.

А вот та же самая лисица из предыдущего поста, немного отдохнув от возни с малышнёй и как следует пообедав, набрала целую «авоську» колюшек для своих трёх лисят. Автор снимка — Алексей Маслов. #kronoki #kronotskyreserve #kamchatka #wildnature #animals #summer #fox #pacificocean #кроноки #кроноцкийзаповедник #камчатка #животные #лисица #тихийокеан #бухтачажма #сохранимприродувместе

Публикация от Кроноцкий заповедник (@kronoki.ru)

17 Июл 2018 в 3:27 PDT