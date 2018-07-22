В СМИ и соцсетях обсуждают 18-летнего сына Сергея Шнурова

Юный Аполлон открыл доступ к личной страничке в Instagram.

Юный сын 45-летнего исполнителя Сергея Шнурова , предпочитавший ранее не заявлять о себе и скрывавший от посторонних глаз даже личную страничку в Instagram, неожиданно стал предметом бурных обсуждений в СМИ и социальных сетях.

На днях звездный отец рассказал поклонникам, что его наследник совсем скоро представит выставку собственноручно написанных картин. «Читая новости, натыкаюсь — „Сын Сергея Шнурова откроет выставку в „Свином рыле“… 18-летний сын лидера группировки „Ленинград“ откроет персональную выставку в галерее „Свиное рыло“. Серия полотен, которую Аполлон Шнуров создал за последний год, во время обучения в Испании , получила название „Untitled.jpg“… Горжусь!“ — эмоционально поведал поклонникам артист.

А после этого юный Аполлон Шнуров открыл всем желающим доступ к фото с личном блоге — и аудитория ринулась рассматривать и комментировать снимки молодого человека (отметим, в Instagram самого Сергея Шнурова фото с детьми появляются крайне и крайне редко).

Публикация от @pavelapollon

15 Июн 2018 в 2:52 PDT Выяснилось, что Аполлон тяготеет к эпатажу явно не меньше своего знаменитого папы: юноша носит необычные головные уборы, экстравагантно одевается, а недавно и вовсе окрасил волосы в огненно-рыжий цвет.

Некоторые журналисты и комментаторы считают, что мальчик вовсю старается быть похожим на своего отца. Не так давно он даже выложил фото, на которой предстал с сигаретой — точная копия фотоснимка папы.

Хотя еще год назад Сергей Шнуров, показывая редкий кадр с Аполлоном, говорил, что юноша пока еще не курит: „Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь“, — писал ранее о своем ребенке артист.

Публикация от @pavelapollon

17 Июл 2017 в 6:08 PDT Мой сын Аполлон уже выпивает, ещё не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что всё у него со временем получится и не хуже чем у отца. Горжусь.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

3 Июл 2017 в 8:21 PDT