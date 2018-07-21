Топ-3 оттенка волос, с которыми ты будешь выглядеть моложе

Не секрет, что неудачное окрашивание не только портит весь образ, но и может прибавить пару-тройку лишних лет. А вот правильно подобранный цвет, наоборот, — освежить и даже скрыть первые возрастные изменения. Рассказываем о трех универсальных оттенках, с которыми ты будешь выглядеть моложе.

Карамельное окрашивание

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Карамельные блики можно добавить к любому оттенку волос — от светло-русых до огненно-рыжих. С ними образ выглядит свежо, а черты лица становятся мягче. Главное — сконцентрировать наиболее светлые блики у лица. Такое окрашивание добавляет волосам дополнительный объем, а обновлять оттенок можно не чаще, чем раз в три-четыре месяца.

Балаяж

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Балаяж — одна из самых популярных техник окрашивания. Она делает любую прическу интересной и стильной. А эффект выгоревших на солнце волос смотрится естественно. Балаяж также добавляет объем волосам и улучшает цвет лица. К тому же тут есть из чего выбрать — можно добавить больше светлых прядей, а можно оставить максимально натуральный эффект. В любом случае результат выглядит круто.

Медный русый

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Естественные оттенки волос никогда не выйдут из моды. И натуральный русый не исключение. И кто бы что ни говорил — он подходит всем. От светло-медового до насыщенно-каштанового — любой оттенок добавит легкости и освежит образ.

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