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Орловчанка засудила «ОВИТО» за волшебную вибронакидку
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Орловчанка засудила «ОВИТО» за волшебную вибронакидку 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла решил взыскать в пользу местной жительницы с ООО «ОВИТО» 261 тысячу рублей. Это неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсация морального вреда, штраф и стоимость товара, который женщине навязали.
В марте 2018 года орловчанке позвонили и пригласили на бесплатный массаж. В итоге женщина оказалась на презентации вибромассажной накидки НМ 2180 в одном из залов ГРИННа. В ходе мероприятия ведущий объявил, что она выиграла право приобрести указанный товар со скидкой 30%. Ей предложили подписать какие-то документы, со слов продавца, за выигрыш и подарки. Так она получила за 110 тысяч рублей волшебное чудо.
Позже женщина поняла, что ее ввели в заблуждение, не предоставили полных сведений о товаре. Когда уже дома она прочитала инструкцию по эксплуатации, выяснилось, что вибромассажной накидкой не может пользоваться из-за тахикардии. Требования вернуть деньги, обращенные к ООО «ОВИТО», остались без ответа. Пришлось обращаться в суд, на заседание представитель ответчика так же не явился.
Отметим, сотрудники «ОВИТО» колесят по крупным городам России. В Интернете можно найти много негативных отзывов от разочарованных покупателей и родственников, шокированных дорогими покупками. Отметим, если денег у клиентов нет, «ОВИТО» оперативно оформляет кредит.
Сообщение Орловчанка засудила «ОВИТО» за волшебную вибронакидку появились сначала на РИА 57.
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