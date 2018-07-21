Обзор московских событий в СМИ за 21 июля

«Коммерсантъ». Мумия возвращается В Большом театре возобновили «Дочь фараона». ссылка

«Коммерсантъ». Предъявите ваши гиперзвуки ФСБ провела обыски в двух крупнейших организациях «Роскосмоса» . ссылка

«Известия» . «Вода — ценный продукт, а не дар Божий» Почему так сложно следить за качеством питьевой воды и зачем россиянам больше за нее платить. ссылка

«Газета.ru» . Госизмена: секреты «Роскомоса» улетели с гиперзвуком Обыски в структурах «Роскосмоса»: что известно о госизмене. ссылка

Московский комсомолец ». Бомжующие в России нигерийцы снова застряли в аэропорту Несмотря на то, что за ними прислали самолет президента. ссылка

«Московский комсомолец». Красивая, успешная, нелюбимая: причины женского несчастья С наступлением лета становится особенно заметно, как много в Москве красивых девушек. ссылка

«Московский комсомолец». Rimini Protokoll представил в Москве «бродилку» по войне Театр, война, планшет. ссылка

Аргументы и Факты ». Сокровища «Вернисажа» и «Левши». Что можно найти на блошиных рынках Москвы? Москвичи нежно называют блошиные рынки «блошкой». Для одних это возможность заработать, для других — интеллектуальная охота, поиск сокровищ в куче старья. ссылка

Комсомольская правда ». Главарь «банды ГТА» платил 1 тыс. руб. за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников 1 августа огласят приговор членам одной из самой жестоких преступных группировок XXI века в России, убивавшим подмосковных водителей. ссылка

«Комсомольская правда». Квартиру — в студию: на какие ухищрения идут столичные риелторы, чтобы нагреть руки Корреспондент «КП» выяснял, что скрывается за красивой фразой «жилье нового типа». ссылка

«Комсомольская правда». Мать, выкравшая своих же детей из сиротского приюта, выиграла суд И теперь готова судиться с органами опеки за то, что сыновей у нее забрали незаконно. ссылка

Московская правда ». «Неделю акул» откроет бесплатный лекторий в «Москвариуме» 22 июля в одном из крупнейших океанариумов Европы будет бесплатно работать лекторий «День акул с Discovery Channel» для взрослых и детей. ссылка

«Вечерняя Москва». Штаб С. Собянина приступил к обучению волонтеров правилам поквартирного обхода Более 9 тыс. волонтеров будут обучены правилам, по которым следует совершать поквартирный обход избирателей. ссылка

«Вечерняя Москва». Трехмерная панорама обороны Брестской крепости появится в Музее Победы Современные технологии помогают посетителям музея лучше представить события тех времен. ссылка

«Вечерняя Москва». Названа самая популярная станция метро среди болельщиков ЧМ-2018 Станция «Лубянка» пропускала 5-7 тыс. иностранных болельщиков в пиковые часы. ссылка