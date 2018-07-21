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В красноярском сквере «Кировский» высадят 120 новых молодых деревьев
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В красноярском сквере «Кировский» высадят 120 новых молодых деревьев 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сквер «Кировский» в Красноярске ждет обновление, сообщили в мэрии. Благодаря активному голосованию жителей сквер попал в федеральную программу «Комфортная городская среда». В этом году его ждет заметное преображение. Благоустройство обещают уже осенью.
Перед началом работ специалисты проверили состояние деревьев и кустарников. В итоге оказалось, что практически 50% деревьев уже нежизнеспособны. Их будут выкорчевывать, а здоровые деревья ждет санитарная обрезка. Теперь в парке хотят высадить 120 новых молодых деревьев.
«Тополя слишком старые, им более пятидесяти лет, срок их жизни подходит к концу. Самое важное — это то, что территория получила новую жизнь! Уже осенью здесь появится совсем другая, современная инфраструктура, новый ландшафт», — отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.
Напомним, что сквер «Кировский» появился на правом берегу одним из первых, одновременно с ДК «Автомобилистов». В конце 80-х в правой части парка был создан автогородок, предназначенный для обучения детей правилам дорожного движения. Примерно в это же время там была создана и специализированная трасса для картинга. В 2016 году в левой части сквера возвели новый детский сад №14, появилась и специальная площадка для выгула собак. На этом восстановление сквера остановилось.
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