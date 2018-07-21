Звезда Comedy Woman Наталия Медведева: «В жизни я очень серьезный человек»

Одна из самых ярких артисток юмористического жанра Наталия Медведева запомнилась зрителям своим неординарным поведением на сцене, однако за кадром она совсем не такая. Фанаты звезды узнали о ней несколько новых фактов, которые помогли им познакомиться со своим кумиром получше.

Талант Наталии невозможно оспорить, ведь она умеет быть разной: сумасшедшей и смешной, нежной и женственной, способность перевоплощаться — её неотъемлемая черта. Актриса призналась, что если перед зрителями она дурачится, то по своей натуре она спокойная и уравновешенная, и даже мечтает сняться в драматическом кино. Да и вообще, она любит свою работу и съёмки, а вот сериалы сама не смотрит, не желая отдавать время незнакомым ей людям (актёрам). «Я очень серьезный в обычной жизни человек»

Кстати, Медведева старается не раскрывать подробностей личной жизни, поэтому даже самые преданные поклонники телезвезды знают только то, что лежит на поверхности, а об остальном могут лишь догадываться. Одиночество — комфортное для Наталии состояние, которое она предпочитает коллективным посиделкам, хоть и весьма общительна на первый взгляд. Судя по всему, она достаточно закрытый человек, да и фотографии в сети у неё довольно скромные из-за нежелания показывать чужим людям всю свою красоту.

Недавно 33-летняя юмористка показала, как выглядела в семнадцать лет, поразив публику своей неизменной внешностью.