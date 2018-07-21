Исчезающий мир морских цыган

Филиппинами. Фотограф Давид Кашликовски запечатлел жизнь народа баджо — это племя кочевников-мореплавателей, которые живут в морях между Борнео, Индонезией

«Традиционный уклад их жизни исчезает на наших глазах», — говорит Кашликовски. Из-за глобализации народности баджо все сложнее сохранять свой морской кочевой образ жизни. Они рождаются в море, у них нет паспортов и гражданства.

Тысячи лет представители баджо живут на лодках, приставая к берегу лишь затем, чтобы собрать дрова — и похоронить своих мертвецов. Некоторые живут в домах на сваях.

Представители этой народности могут задерживать дыхание на пять минут — для морской охоты. Глаза их приспособлены для того, чтобы видеть под водой.

Сейчас баджо понемногу переселяются на сушу — в трущобы. Те, кто остается в море, вынуждены конкурировать с крупными рыболовными судами, что вынуждает их нырять все глубже и глубже.

Фото: David Kaszlikowski/REX Shutterstock

Дайвинг с использованием оборудования на поверхности воды — очень опасный вид рыбной ловли. Дайверы доверяют свою жизнь старым моторам и компрессорам на лодках, что зачастую делает их инвалидами.

Внутри дома на сваях.

Некоторые баджо умеют задерживать дыхание на пять минут.

Дети баджо рождаются на море или в прибрежных хижинах, у них нет документов, единственный знакомый им мир — это море.

Ловля осьминога.

Семьи баджо едят, спят и охотятся на лодках.

Чрезмерный промысел и изменение климата — причина уменьшения количества рыбы в тропических морях. Это делает жизнь морских цыган все сложнее.

Дома на сваях на мелководье.

Экономические трудности и правительства стран вынуждают баджо переселяться на сушу. Тысячи человек скапливаются в трущобах возле туристических городов.

Традиционная маска от солнца.

Дом-лодка.

В трущобах на суше.