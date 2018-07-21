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Исчезающий мир морских цыган
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Исчезающий мир морских цыган 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотограф Давид Кашликовски запечатлел жизнь народа баджо — это племя кочевников-мореплавателей, которые живут в морях между Борнео, Индонезией и Филиппинами.
«Традиционный уклад их жизни исчезает на наших глазах», — говорит Кашликовски. Из-за глобализации народности баджо все сложнее сохранять свой морской кочевой образ жизни. Они рождаются в море, у них нет паспортов и гражданства.
Тысячи лет представители баджо живут на лодках, приставая к берегу лишь затем, чтобы собрать дрова — и похоронить своих мертвецов. Некоторые живут в домах на сваях.
Представители этой народности могут задерживать дыхание на пять минут — для морской охоты. Глаза их приспособлены для того, чтобы видеть под водой.
Сейчас баджо понемногу переселяются на сушу — в трущобы. Те, кто остается в море, вынуждены конкурировать с крупными рыболовными судами, что вынуждает их нырять все глубже и глубже.
Фото: David Kaszlikowski/REX Shutterstock
Дайвинг с использованием оборудования на поверхности воды — очень опасный вид рыбной ловли. Дайверы доверяют свою жизнь старым моторам и компрессорам на лодках, что зачастую делает их инвалидами.
Внутри дома на сваях.
Некоторые баджо умеют задерживать дыхание на пять минут.
Дети баджо рождаются на море или в прибрежных хижинах, у них нет документов, единственный знакомый им мир — это море.
Ловля осьминога.
Семьи баджо едят, спят и охотятся на лодках.
Чрезмерный промысел и изменение климата — причина уменьшения количества рыбы в тропических морях. Это делает жизнь морских цыган все сложнее.
Дома на сваях на мелководье.
Экономические трудности и правительства стран вынуждают баджо переселяться на сушу. Тысячи человек скапливаются в трущобах возле туристических городов.
Традиционная маска от солнца.
Дом-лодка.
В трущобах на суше.
Орел.
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