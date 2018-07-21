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ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие до 7 тыс. военных
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ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие до 7 тыс. военных 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. От 5 тыс. до 7 тыс. военнослужащих примут участие в запланированном на ноябрь 2018 года военном параде в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.
По их данным, согласно предварительным планам, в параде примут также участие около 100 транспортных средств и примерно 50 единиц авиатехники.
В данный момент в подготовке мероприятия задействованы около 50 сотрудников Пентагона, отмечает телекомпания. В дальнейшем их число, как ожидается, возрастет до 3 тыс. человек, включая гражданских лиц.
Официальные подробности, касающиеся столичного парада, минобороны США обещало опубликовать позднее. Он запланирован на 10 ноября, накануне отмечаемого в стране Дня ветеранов. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что мероприятие, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп, обойдется примерно в $12 млн  Согласно планам, шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США. Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом со смотровой площадки, которая будет сооружена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС.
Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих. Тогда по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в военных действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.
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