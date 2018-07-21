ABC: в параде ко Дню ветеранов в США примут участие до 7 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК , 21 июля. / ТАСС /. От 5 тыс. до 7 тыс. военнослужащих примут участие в запланированном на ноябрь 2018 года военном параде в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

По их данным, согласно предварительным планам, в параде примут также участие около 100 транспортных средств и примерно 50 единиц авиатехники.

В данный момент в подготовке мероприятия задействованы около 50 сотрудников Пентагона , отмечает телекомпания. В дальнейшем их число, как ожидается, возрастет до 3 тыс. человек, включая гражданских лиц.

Официальные подробности, касающиеся столичного парада, минобороны США обещало опубликовать позднее. Он запланирован на 10 ноября, накануне отмечаемого в стране Дня ветеранов. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что мероприятие, проведение которого поручил организовать президент США Дональд Трамп , обойдется примерно в $12 млн Согласно планам, шествие пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, где располагается Конгресс США . Трамп, как ожидается, будет наблюдать за парадом со смотровой площадки, которая будет сооружена рядом со зданием Конгресса. В конце парада над Вашингтоном должны пролететь самолеты американских ВВС.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году в честь победы в войне в Персидском заливе. В нем приняли участие около 8 тыс. военнослужащих. Тогда по вашингтонским улицам проехала участвовавшая в военных действиях техника, прошли представители различных родов войск, музыканты из военных оркестров, также была задействована и авиация.