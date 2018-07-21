Минобороны приступило к обновлению военной инфраструктуры на западе и юге страны

«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — сказал Иванов в пятницу в ходе единого дня военной приемки.