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Минобороны приступило к обновлению военной инфраструктуры на западе и юге страны
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Минобороны приступило к обновлению военной инфраструктуры на западе и юге страны 

BFM.RU 26 минут назад
Минобороны РФ создает новую военную инфраструктуру вдоль западных границ, а также под Калининградом и Севастополем, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на замглавы ведомства Тимура Иванова.
«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — сказал Иванов в пятницу в ходе единого дня военной приемки.
Он сообщил, что с начала года введены в эксплуатацию более 480 зданий и сооружений военных городков Ельня (Смоленская обл. ), Валуйки (Белгородская обл. ) Пионерский (Калиниградская обл.), Советск (Калининградская обл. ), Кадамовский, Миллерово (Ростовская обл. ) и Севастополь.
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