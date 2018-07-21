Минобороны приступило к обновлению военной инфраструктуры на западе и юге страны 

Минобороны РФ создает новую военную инфраструктуру вдоль западных границ, а также под Калининградом и Севастополем, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на замглавы ведомства Тимура Иванова.
«Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях», — сказал Иванов в пятницу в ходе единого дня военной приемки.
Он сообщил, что с начала года введены в эксплуатацию более 480 зданий и сооружений военных городков Ельня (Смоленская обл. ), Валуйки (Белгородская обл. ) Пионерский (Калиниградская обл.), Советск (Калининградская обл. ), Кадамовский, Миллерово (Ростовская обл. ) и Севастополь.