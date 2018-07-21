Виторган рассказал об главных искушениях в семейной жизни

Семейная жизнь Максим Виторган Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. Накануне популярный актер и режиссер сказал, что старается держать себя в форме, но это дается ему с большим трудом. Главным образом из-за плотного рабочего графика и съемок.

Как сообщают Дни.ру, результат изматывающих тренировок перечеркивает легкомысленное отношение супругов к режиму питания. Якобы Ксения Собчак не ограничивает себя диетами и не помогает мужу бороться с искушениями.

— Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся, — признался актер.

Вместе с тем Максим Виторган много уделяет время физическим нагрузкам и даже нанял персонального тренера. Теперь он мотивирует актера регулярно заниматься тренировками.

Ранее Пятый канал сообщал, что жена рэпера Dino MC подтвердила слухи о беременности Ксении Собчак.