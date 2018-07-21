Стремительное развитие отрасли гостевых домов в районе горы Моганьшань в провинции Чжэцзян

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля / Синьхуа / — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.

Дэцин /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Этим летом отрасль гостевых домов в районе горы Моганьшань /уезд Дэцин, провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ переживает настоящий бум. На настоящий момент заполняемость номеров в гостевых домах достигла 80-90%. По состоянию на 2017 год, в районе Моганьшань было расположено свыше 600 гостевых домов, а поток туристов достиг 1,887 млн человек. Прямые доходы от деятельности составили 1,89 млрд юаней — на 29,4 проц выше, чем в 2016 году.