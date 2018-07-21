Колумбия продолжит борьбу за восстановление демократии в Венесуэле

"Мы вновь осуждаем венесуэльский режим и выражаем солидарность с ее [Венесуэлы] страдающим народом. Колумбия должна оставаться в авангарде стран, которые добиваются восстановления демократии в этой стране. И с таким же напором мы будем отвергать все, что происходит в Никарагуа ", — написал Сантос в своем Twitter.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Ежедневный рост цен в Венесуэле в июне этого года достиг 2,8%, а с начала года инфляция превысила 4600%. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.

Сохранение мира

Сантос также призвал своего преемника Ивана Дуке и избранный в марте Конгресс беречь и защищать мир, установившийся в стране.

"Сегодня я говорю вам, конгрессменам, и следующему президенту Ивану Дуке: позаботьтесь о мире, который только родился! Защитите его! Боритесь за него! Потому что это (мир внутри страны — прим. ТАСС) самое ценное, что может иметь любая нация. Колумбия заслуживает жить в мире", — написал Сантос в своем Twitter.

24 ноября 2016 года между колумбийским правительством и представителями повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) было подписано соглашение о прекращении конфликта, которое положило конец продолжавшемуся более 50 лет кровавому противостоянию. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия «Народная альтернативная революционная сила».

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке. После объявления результатов голосования будущий глава государства, который вступит в должность 7 августа, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.