Бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу» 

Бывший французский футболист Тьерри Анри может стать главным тренером «Астон Виллы», сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, известный в прошлом игрок может сменить на посту Стива Брюса.
До этого египетский консорциум во главе с самым богатым человеком страны, мультимиллиардером Нассефом Савирисом, чье состояние оценивается в 6,7 млрд долларов, приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба, который выступает в Чемпионшипе.
В команде должны произойти изменения, которые начнутся с тренерского штаба.
Анри в последнее время занимал место в тренерском штабе сборной Бельгии и работал на телеканале Sky Sports.
Недавно француз сделал заявление, что покидает телевидение, чтобы заняться тренерской карьерой.
Ранее Черчесов оставил без ответа вопрос о контракте.