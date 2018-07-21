Бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу»

По информации The Sun, известный в прошлом игрок может сменить на посту Стива Брюса.

До этого египетский консорциум во главе с самым богатым человеком страны, мультимиллиардером Нассефом Савирисом, чье состояние оценивается в 6,7 млрд долларов, приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба, который выступает в Чемпионшипе.

В команде должны произойти изменения, которые начнутся с тренерского штаба.

Анри в последнее время занимал место в тренерском штабе сборной Бельгии и работал на телеканале Sky Sports.

Недавно француз сделал заявление, что покидает телевидение, чтобы заняться тренерской карьерой.

Ранее Черчесов оставил без ответа вопрос о контракте.