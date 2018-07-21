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Бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу»
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Бывший французский футболист может возглавить «Астон Виллу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший французский футболист Тьерри Анри может стать главным тренером «Астон Виллы», сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, известный в прошлом игрок может сменить на посту Стива Брюса.
До этого египетский консорциум во главе с самым богатым человеком страны, мультимиллиардером Нассефом Савирисом, чье состояние оценивается в 6,7 млрд долларов, приобрел контрольный пакет акций лондонского клуба, который выступает в Чемпионшипе.
В команде должны произойти изменения, которые начнутся с тренерского штаба.
Анри в последнее время занимал место в тренерском штабе сборной Бельгии и работал на телеканале Sky Sports.
Недавно француз сделал заявление, что покидает телевидение, чтобы заняться тренерской карьерой.
Ранее Черчесов оставил без ответа вопрос о контракте.
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