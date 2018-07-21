Ещё
Международный фестиваль песчаных скульптур открылся в провинции Чжэцзян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международный фестиваль песчаных скульптур открылся в провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.
ИА Синьхуа: последние новости
Около 800 человек приняли участие в военном учении Балтийского флота РФ под Калининградом Китай усиливает борьбу против контрабанды мусора Стремительное развитие отрасли гостевых домов в районе горы Моганьшань в провинции Чжэцзян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян189
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света94
Максакова в короткой юбке вызвала фурор5
Россия «репетирует развал Украины»71
«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина5
Новости партнеров
Видео
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение