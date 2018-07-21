Международный фестиваль песчаных скульптур открылся в провинции Чжэцзян

Канады, Испании, России, Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля / Синьхуа / — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.

Чжоушань /пров. Чжэцзян/, 20 июля /Синьхуа/ — Международный фестиваль песчаных скульптур официально открылся сегодня в городском округе Чжоушань /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. На мероприятии представлено 50 с лишним композиций, созданных более 30 художниками из Китая, Канады, Испании, России, Бельгии и других стран мира. На создание скульптур было затрачено свыше 20 тысяч кубометров песка. Выставку можно будет посетить до мая 2019 года.