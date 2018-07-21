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В Йелоустоне начали трескаться скалы, но учёные говорят, что до извержения пока рано
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В Йелоустоне начали трескаться скалы, но учёные говорят, что до извержения пока рано 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Йелоустон является бомбой замедленного действия и в случае взрыва этого супервулкана, последствия будут катастрофическими для всей планеты. Так что же происходит? Сильные трещины начали появляться в незначительном удалении от самой кальдеры, взрыва которой опасаются в последнее время. Расстояние от самой опасной точки планеты примерно в 100 километров и в местах образования трещин закрыли вход для посещений. Специалисты говорят, что угрозы взрыва пока нет, но сами трещины достигают 30 метров, что довольно много. Учёные постоянно наблюдают за Йелоустоном и изменениями, которые происходят на территории парка. В последние годы активно обсуждают вероятность взрыва супервулкана в Йеллоустоне и многие учёные говорят о том, что он должен произойти в ближайшее время. Остается надеяться на то, что учёные придумают способ, при котором на Земле не погибнет всё живое в случае извержения.
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