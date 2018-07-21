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Сияние летнего солнца на озере Поянху
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Сияние летнего солнца на озере Поянху 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 20 июля /Синьхуа/ — Особую красоту придает сияние летнего солнца водно-болотным угодьям озера Поянху в провинции Цзянси /Востчный Китай/. (Синьхуа/Фу Цзяньбинь)
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 20 июля /Синьхуа/ — Особую красоту придает сияние летнего солнца водно-болотным угодьям озера Поянху в провинции Цзянси /Востчный Китай/. (Синьхуа/Фу Цзяньбинь)
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 20 июля /Синьхуа/ — Особую красоту придает сияние летнего солнца водно-болотным угодьям озера Поянху в провинции Цзянси /Востчный Китай/. (Синьхуа/Фу Цзяньбинь)
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 20 июля /Синьхуа/ — Особую красоту придает сияние летнего солнца водно-болотным угодьям озера Поянху в провинции Цзянси /Востчный Китай/. (Синьхуа/Фу Цзяньбинь)
Цзюцзян /пров. Цзянси/, 20 июля /Синьхуа/ — Особую красоту придает сияние летнего солнца водно-болотным угодьям озера Поянху в провинции Цзянси /Востчный Китай/. (Синьхуа/Фу Цзяньбинь)
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