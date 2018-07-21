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Ученые придумали название нашей эре
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Ученые придумали название нашей эре 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению исследователей, новая эра началась около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой.
Ученые назвали новую эру, в которой живут современные люди, «мегхалайской». Об этом сообщил BBC.
Специалисты решили, «мегхалай» начался около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой, уничтожившей несколько древних цивилизаций по всему миру. Также на международной геохронологической шкале появятся «северогриппианский» и «гренландский» периоды, которые вместе с «мегхалайским» станут частью эпохи галоцена, которая началась 11 700 лет назад.
Некоторые эксперты против принятого решения, так как не уверены, что обозначенные климатические изменения действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты
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