Ученые придумали название нашей эре

По мнению исследователей, новая эра началась около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой.

Ученые назвали новую эру, в которой живут современные люди, «мегхалайской». Об этом сообщил BBC.

Специалисты решили, «мегхалай» начался около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой, уничтожившей несколько древних цивилизаций по всему миру. Также на международной геохронологической шкале появятся «северогриппианский» и «гренландский» периоды, которые вместе с «мегхалайским» станут частью эпохи галоцена, которая началась 11 700 лет назад.

Некоторые эксперты против принятого решения, так как не уверены, что обозначенные климатические изменения действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты