Важные находки сделаны при археологических раскопках в провинции Цзянсу

Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля / Синьхуа / — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая

Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.

Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.

Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.

Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.