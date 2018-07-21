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Важные находки сделаны при археологических раскопках в провинции Цзянсу
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Важные находки сделаны при археологических раскопках в провинции Цзянсу 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.
Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.
Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.
Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.
Наньтун /пров. Цзянсу/, 20 июля /Синьхуа/ — После продолжавшихся почти год археологических раскопок на развалинах храма Гоцин времен династий Тан /618-907 гг. / и Сун /960-1279 гг/ в поселке Цзюэган /уезд Жудун, провинция Цзянсу, Восточный Китай/ удалось сделать важные находки. На площадке исследователи обнаружили ряд разрушенных зданий, памятников и предметов времен династий Тан и Сун, в том числе фарфоровые изделия, каменные статуи Будды и бронзовые монеты. Храм Гоцин в уезде Жудун является знаковым объектом в рамках морского Шелкового пути Китая.
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