Сам себе МЧС — слишком много насилия

— Главное, чтобы во время спасательной операции пострадавших не стало больше, чем было до нее, — напутствовал журналистов, желающих попробовать себя в роли спасателей, начальник Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Георгий Иорданов.

Корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» принял участие в соревнованиях «Сам себе МЧС».

Среди камней

Нас, участников пятых ежегодных соревнований «Сам себе МЧС», поделили на четыре команды. Мы получили маршрутные листы, построились неровными рядами на старте. Сигнал — и на три часа все мы стали спасателями ДВРПСО МЧС.

Из четырёх испытаний первое было самым тяжёлым — «завал». Строение «пострадало» от землетрясения, в его заваленный камнями подвал можно было пробраться только по узкой, длинной, изогнутой трубе. Следовало отыскать среди завалов потерявшего сознание человека и спасти его тем же самым путем — вытащить через трубу. Причём на всё выделялось ровно 20 минут, как и на другие задания.

По верёвке друг за другом мы пробрались внутрь в тесное, тёмное, колючее от камней и душное подземелье и принялись искать пострадавшего. Увы, но игравший его роль манекен спрятался слишком хитро. Отведённого времени на его поиски не хватило. Из-за этого он «погиб» в первый раз. А потом ещё дважды — когда его протаскивали через трубу на носилках и извлекали на свет. Не повезло.

Двух других несчастных, потерявших сознание во втором испытании, в подвале и на третьем этаже разрушенной многоэтажки, ждала более завидная судьба. Наша команда спасла обоих, хотя и пришлось потрудиться.

Средство удушения

— В вагоне поезда произошёл выброс отравляющих веществ, но там остались люди, — такой была инструкция к третьему заданию. И выполнять его предстояло в противогазе.

Противогаз в 30-градусную жару — это неописуемо. Он успел прилипнуть к коже ещё до того, как мы добрались до вагона. А дышится в нём настолько «легко», что к моменту нашего с ним расставания я бы рискнула вдохнуть настоящего хлора, только бы не продолжать защищаться.

Зато пострадавшим в вагоне прятаться было негде. Потерявший сознание манекен и его живая жена — сотрудница МЧС — укрывались буквально в паре шагов от входа. И здесь выяснилось, что работать с теми, кто находится в сознании, сложнее в десятки раз. Уложить на носилки и вынести человека в бессознательном состоянии оказалось проще, чем справиться с его шокированной женой, у которой началась настоящая истерика.

Девушка плакала и рвалась к «мужу» — её пришлось просто оттащить в сторону и держать. Как оказалось, зря. По словам инструктора (а каждое задание контролировал отдельный тренер), не надо лишнего насилия, стоило использовать более мягкие методы. Для начала — просто уговоры. Да, именно в противогазе. Настоящим спасателям это как-то удаётся. Кроме того, как заметил инструктор, никто толком не слушал указания нашего командира — капитана команды. Что опять-таки неправильно: в экстренных ситуациях нужна командная работа.

Слишком много насилия

Финальным испытанием стало ДТП. На дорогу перед автомобилем выбежала девушка, которую не заметили ни водитель, ни пассажирка. Итог — открытый перелом у пешехода, разбитое лицо у водителя и истерика у невредимого пассажира. Антураж, надо заметить, воссоздали очень реально: травмы выглядели даже чересчур натуралистично. А за исполнение ролей участников ДТП психологи МЧС однозначно заслужили «Оскар». Я много раз видела пострадавших и покалеченных в дорожных авариях, но тут приходилось напоминать себе, что всё происходит не на самом деле.

Двое «спасателей» из нашей команды занялись травмами пешехода — нужно было наложить повязку. Двум другим достались люди в машине. Водительскую дверь заклинило, но после того, как пассажирка в панике выскочила из салона машины, она всё-таки вытащила водителя через пассажирскую дверь, причём сделала это совершенно неаккуратно.

Несмотря на то, что пострадавшая была вся в крови, первую помощь я ей по необъяснимым причинам не оказала и даже не спросила о самочувствии. Вместо этого попыталась оттащить истерящую пассажирку от травмированного пешехода.

И опять замечание от инструктора — сделать это следовало опять-таки методом уговоров, а не насилия. И сначала, конечно, стоило озаботиться здоровьем потерпевшей.

В итоге наша замечательная команда заняла почётное четвертое место, но зато награждали нас первыми.