Художник, что рисует сон

«Кто видит много сладких снов, тот будет счастлив и здоров» (When sleep is sound, health and happiness around).

Кое-кто из редакции Бигпикчи может себе позволить иногда и вздремнуть в течение рабочего дня, но не сегодня, нет! Сегодня мы собрали для вас произведения известных художников на тему сна. Герои этих полотен любят повеселиться, особенно поспать.

«Спящий пастушок». Алексей Венецианов, 1823-1826.

«Спящая красавица». Джон Кольер, 1929.

«Полдень: отдых после работы (по мотивам Милле)». Винсент Ван Гог, 1889-1890.

«Ночной кошмар». Генри Фюссли, 1810.

«Отшельник и спящая Анжелика». Питер Пауль Рубенс, 1626-1628.

«Сон молодой девушки перед рассветом». Карл Брюллов , 1830-1833.

«Спящая девушка». Доменико Фетти, 1620.

«Спящая Венера». Джорджоне, 1510.

«Спящая женщина с черной вазой». Роберт Берени.

«Спящая обнаженная». Амедео Модильяни, 1917.

«Сон». Кузьма Петров-Водкин, 1910.