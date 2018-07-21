Художник, что рисует сон 

«Кто видит много сладких снов, тот будет счастлив и здоров» (When sleep is sound, health and happiness around).
Кое-кто из редакции Бигпикчи может себе позволить иногда и вздремнуть в течение рабочего дня, но не сегодня, нет! Сегодня мы собрали для вас произведения известных художников на тему сна. Герои этих полотен любят повеселиться, особенно поспать.
«Спящий пастушок». Алексей Венецианов, 1823-1826.
«Спящая красавица». Джон Кольер, 1929.
«Полдень: отдых после работы (по мотивам Милле)». Винсент Ван Гог, 1889-1890.
«Спящие дети». Василий Перов, 1870.
«Ночной кошмар». Генри Фюссли, 1810.
«Отшельник и спящая Анжелика». Питер Пауль Рубенс, 1626-1628.
«Сон молодой девушки перед рассветом». Карл Брюллов, 1830-1833.
«Спящая девушка». Доменико Фетти, 1620.
«Спящая Венера». Джорджоне, 1510.
«Спящая царевна». Виктор Васнецов, 1926.
«Спящая женщина с черной вазой». Роберт Берени.
«Сон разума рождает чудовищ». Франсиско Гойя, 1797-1798.
«Сон». Поль Гоген, 1892.
«Сон рыцаря». Рафаэль Санти, 1504.
«Спящая обнаженная». Амедео Модильяни, 1917.
«Сон». Кузьма Петров-Водкин, 1910.