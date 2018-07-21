Хабаровская мастерица родилась с куклами в голове

Куклы — не игрушка, это искусство, считает хабаровская мастерица Юлия Власенко. О том, как она создает свои творения по образу и подобию человека, в материале ИА « Хабаровский край сегодня».

В Дальневосточном художественном музее выставлены авторские куклы Власенко и еще восемнадцати хабаровских художников. У каждой куклы Юлии свое лицо, характер, своя история.

Куклы в голове

Она говорит, что родилась с куклами в голове. Первую сделала в нежном возрасте из полевых цветов. Потом были самые разные из подручного материала. Когда ей стали покупать всякого рода безликих пупсиков, Юлия их очеловечивала. Она считала, что коль это девушка, то у нее должны быть волосы, грудь, талия. То есть ей надо придумать образ. Юля никогда не делала мишек и зайчиков. Ей интересны люди.

Психологи говорят: если хотите понять, чем вам стоит заниматься в жизни, вспомните, чем увлекались до двенадцати лет. У нее все сошлось.

Уже в пединституте на худграфе, где она училась, Юлия поняла, что кукольник — тот же скульптор, он создает трехмерное пространство. А потому надо иметь познания в области пластической анатомии, пропорций, типов лица. Иначе сразу видно, что в кукле что-то не так.

К слову, уже в институте в ней увидели профессионала и заказали много кукол для детского сада, где она одно время подрабатывала. Кукол даже представляли на выставке. Это было в 1991 году. Помнит удивление иностранцев, которые случайно забрели в Арт-подвальчик, и их недоумение: почему то, что они хотят купить, не продается?

Именно тогда приезжий американец подарил ей журнал «Кукла».

— Смотрю и думаю: что делает девочка на обложке профессионального журнала? — вспоминает Юлия. — Оказывается, это кукла! Тогда узнала, что есть специальные материалы для такого творчества. Мы-то использовали только папье-маше и текстиль! Пришла в магазин, показала список материалов, которые мне нужны. Их искали год.

Так она стала лепить кукол из цернита. Он податливый, как пластилин. Позднее освоила керамику, фарфор. Говорит, что любит работать с глиной, она вызывает особенные ощущения, теплая, словно живая. Но прежде, чем глина станет телом красавицы, ее запекают в домашней духовке при температуре 180 градусов.

— Японский мастер как-то сказал, что если ты осваиваешь какой-то вид деятельности, то к нему присоединяются еще восемь, — говорит Юлия. — С куклами куда больше! Кукле нужны тело, парик, макияж. А еще одежда! В той же Японии автором куклы считался тот, кто делал костюм. К наряду надо добавить обувь на изящную ножку. И, безусловно, украшения.

В последнее время Юлия полюбила медь, освоила технику проволочного плетения. А одна кукла щеголяет в украшениях, сделанных специально для нее ученицей известного ювелира Алексея Бабурова из серебра и циркония. Причем браслет, подвеска и серьги совсем не кукольные.

Космическая богиня

Аурэлия — особая кукла. Юлия делала ее почти год. Думала, откладывала работу, начинала все заново. Получилась тонкая, изящная девушка, космическая богиня, почти метрового роста. Так что гарнитур Бабурова пришелся ей впору. Кукла живет в галерее «Лист», где выставляются хабаровские художники. Аурэлия настолько хороша, что буквально завораживает взгляды. Но носит девушка только подвеску, все остальное автор сочла излишней роскошью. Чувство меры не повредит даже кукле.

Еще одно эксклюзивное произведение Юлии Власенко, с которым она не расстается, — Наполеон.

Однажды к ней пришла женщина и попросила сделать куклу с портретным сходством мужа, он у нее военный. Очевидно, в большом чине, потому что заказчице хотелось видеть мужа в костюме Наполеона.

Юлия по обыкновению стала изучать до мелочей мундир Бонапарта, воспроизвела в точности награды, саблю. Показала, получилось очень похоже. Время сдавать заказ, а женщина вдруг исчезла, перестала отвечать на звонки. Так Наполеон остался у Юлии.

В него было вложено столько труда, что художница решила пристроить парня в другие руки. Но и тут не получилось. И тогда она поняла, что сопротивление не случайно. Очевидно, император не хочет, чтобы какие-то случайные люди примеривали на себя его образ. И тогда Юлия доработала куклу, вернув императору его лицо. Теперь он ее страж.

У нее нет мастерской, кукольников не принимают в Союз художников, членство в котором дает такое право. Арендует комнатушку в цокольном этаже. Говорит, что неприхотлива. Достаточно дома поставить табуретку, установить наковальню, и она с головой в работе.

Юлия делает кукол долго, а потому почти отказалась от заказов. Месяц для нее — срочный заказ. Ведь надо изучить человека по фотографии — фас, профиль, анфас, уловить изюминку. Иногда хороших фотографий нет, приходилось партизанить, то есть подсматривать за будущим героем. И потом — нервное состояние: а вдруг не получится?

Был случай, когда она за двое суток переделала полимерную куклу. Не спала, не ела, но она это сделала. Дело чести!

Юлия любит наблюдать за людьми. Как-то в пекинском аэропорту ее поразил толстый африканец с дорогой тростью, вокруг которого роились люди, а он поглядывал на всех свысока. Подумала: ему не хватает шубы Шаляпина. А так готовая кукла!