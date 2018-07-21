Были ли у людей туалеты в каменном веке?

Иногда на нас снисходят самые гениальные озарения в довольно-таки специфических местах.

Такое случилось и с сотрудником нашей собственной редакции Эскилем, который однажды, сидя в туалете, задумался: а как давно у человека появилась возможность отправиться в «кабинет задумчивости» или «отхожее место»… одним словом, «кое-куда»?

«А в каменном веке тоже были туалеты, или люди тогда просто загаживали все вокруг?» — выпалил Эскиль на всю редакцию, когда, став на полкило легче, вновь стремительно влетел в комнату и направился к своему месту.

Он, конечно, немного драматизирует, но, в любом случае, мы не можем оставить такой вопрос без ответа, поэтому, служа науке, связались с Петером Ваном Петерсеном (Peter Vang Petersen), инспектором в Национальном музее . Он — не только эксперт по каменному веку, но еще и «специалист по экскрементам».

Петер Ван Петерсен, не медля, ответил так:

«Что касается каменного века в Дании , то мы на самом деле точно не знаем, потому что никогда не находили чего-либо, что можно было бы идентифицировать как туалет».

В других же частях мира дела обстоят несколько иначе, и в конце статьи вы можете посмотреть, какие примеры первых туалетов мира смог найти Эскиль.

По-настоящему дерьмовая история

Но ведь не каждый день у вас появляется возможность расспросить эксперта по древним какашкам о туалетной истории человечества, так что мы ухватились за этот шанс и попросили Петера Ван Петерсена рассказать тогда хотя бы в целом, что ему известно.

Мы должны тем не менее сразу предупредить, что эта тема очень располагает к плоскому юмору (а кто-то прямо так и скажет — туалетному юмору), поэтому мы никак не могли удержаться от того, чтобы немного сдобрить нашу «дерьмовую историю» такого рода шутками.

Туалет в регионе Уусимаа, Финляндия

Но сначала совершенно серьезно.

Ученые не уверены, были ли у людей в каменном веке туалеты, потому что трудно понять по остаткам строений этого периода (закончившегося почти 4 тысячи лет назад), имела ли определенная столбовая яма или группа камней какое-то отношение к туалету.

«Надо признать, экскременты — не слишком устойчивый археологический материал, так что если люди каменного века и гадили в ту или иную яму, то и следы этого, и запах давно уже исчезли», — объясняет Петер Ван Петерсен.

Собаки едят человеческие экскременты

Чтобы получить от Петера Вана Петерсена квалифицированный ответ по поводу того, что делали наши предки, когда им приспичивало, необходимо разделить каменный век на территории Дании на два периода.

Первый период — это время сельскохозяйственной революции, которая случилась примерно 6 тысяч лет назад и до которой датчане были охотниками и собирателями.

Второй период — время, наступившее после сельскохозяйственной революции, когда датчане стали крестьянами.

Если мы посмотрим на период до сельскохозяйственной революции, то увидим, что датчане жили в небольших поселениях, где вряд ли заботились о создании туалетов.

Но и в фекалиях они тоже не утопали, потому что тут на сцену выходит лучший друг человека.

Собака живет с человеком вот уже 15 тысяч лет, и вплоть до сельскохозяйственной революции она была его единственным домашним животным. Хотя собаки и любят полизать себе зад, собственные экскременты они все-таки не едят.

Это характерно практически для всех животных — свои собственные фекалии они не едят.

Человеческое же дерьмо собаки, напротив, обожают, поэтому в начале каменного века, вероятно, свежая куча даже не успевала полежать на жарком солнышке, как к ней прибегала какая-нибудь собака и быстро поглощала ее.

Да, это звучит просто отвратительно, но так оно и было. Если не верите, спросите владельцев гренландских ездовых собак, которым иногда приходится справлять нужду прямо посреди льдов.

«Собаки любят человеческие фекалии, поэтому у людей каменного века как минимум не было проблем с тем, что они загаживали все вокруг. Может быть, поэтому у них и не было необходимости строить туалет или заводить специальное место для закапывания экскрементов», — говорит Петер Ван Петерсен.

Собачьи экскременты сохранялись лучше

А вот как раз запах собачьих экскрементов, вполне возможно, постоянно явственно ощущался в древних поселениях наших предков, и фекалии лучших друзей человека до сих пор в изобилии находят в местах, где в каменном веке жили люди.

Отчасти это объясняется тем, что собаки не едят собственные какашки, но также и тем, что собачьи фекалии более устойчивые, чем человеческие.

Поэтому у собачьих экскрементов больше шансов выйти невредимыми из зубов и когтей времени, чем у человеческих.

Первыми туалетами Дании могли быть конюшни

Когда же после сельскохозяйственной революции наступил новый период, положение вещей изменилось. Вероятно, изменилось — поскольку, как уже было сказано, наверняка мы не знаем.

Но Петер Ван Петерсен полагает, что у человека появился стимул, так сказать, подгадить самому себе.

Это значит, что когда по Земле пронеслась сельскохозяйственная революция, наши предки обнаружили, что фекалиями во всем их разнообразии хорошо удобрять почву.

Люди собирали экскременты свиней, лошадей, коров и овец и разбрасывали их на полях, чтобы увеличить осенний урожай.

Весьма вероятно, что все это сначала накапливали, а раз уж вы все равно собрали все в одном месте, где теперь ужасно воняет, то почему бы туда не добавить еще немного.

Возможно, это и были первые «туалеты» людей каменного века.

«Мы знаем это по более поздним периодам в истории и по тому, что делалось в других местах мира. Самым простым способом избавиться от своих экскрементов — это сделать с ними то же, что и с экскрементами всех остальных животных, то есть выбросить в поля. Поэтому люди просто испражнялись в углу хлева или конюшни», — рассказывает Петер Ван Петерсен.

Викинги строили настоящие туалеты

Однако Эскиль, возможно, не сочтет угол хлева настоящим туалетом.

Чтобы найти «настоящие туалеты» в Дании, нам нужно немного продвинуться вперед по ходу истории.

Во времена викингов, когда появились первые датские города вроде Рибе, Копенгагена и Свеннборга, возникла потребность в новых профессиях, вовсе не обязательно связанных с сельским хозяйством, хлевами и конюшнями, куда можно было сходить погадить.

Скажем, кожевники, кузнецы и так далее.

Поэтому горожане были вынуждены найти другой способ избавляться от своих экскрементов, и тогда они просто начали рыть в земле ямы и иногда ставить вниз «поганое ведро» или кадку.

Туалет в провинции Афганистана Дайкунди

Ну а если человек был стеснительным, то он возводил четыре стены вокруг этого примитивного туалета и мог там в тишине и покое расслабляться с номером «Вестника викинга» на коленях.

Экскременты викингов находят при раскопках древних датских городов

Можем ли мы быть уверены, что наши предки-викинги делали именно так?

Да, по словам Петера Вана Петерсена, мы вполне можем быть в этом уверены, потому что ученые вообще-то довольно часто находят подобные ямы при раскопках в наших больших городах (а насчет «Вестника викинга» мы пошутили).

На раскопках археологи нередко натыкаются на остатки «поганых ведер», и вот ведь какой забавный факт: такие посудины до сих пор попахивают викингскими фекалиями.

Древние экскременты рассказывают о прошлом

Если кто-то думает, что когда археологи натыкаются на такую дурнопахнущую яму, они сразу торопятся ее закопать обратно, то он жестоко ошибается.

Вместо этого они закатывают рукава и бросаются копаться в древних фекалиях в погоне за какой-либо информацией о том, как люди жили в прошлом.

Например, они могут обнаружить разнообразных паразитов, которые считали важнейшей миссией своей жизни заселиться в кишках викингов.

И это археологам, например, может поведать что-нибудь о болезнях, которыми викинги страдали.

Ученые также могут разузнать, чем наши предки вытирались. Это могли быть кусок мха или, чему исследователи радуются особенно, ткань, разрезанная на удобные кусочки.

«Для некоторых археологов найти бочку экскрементов не менее интересно, чем найти скелет. Иные мои коллеги просто в ладоши хлопают от радости, когда им попадется что-нибудь этакое», — рассказывает Петер Ван Петерсен.

Тогда люди ничего в «унитаз» не роняли

В связи с темой первых туалетов можно подумать, что археологи находят там и разные вещи, которые люди туда роняли.

Ведь в 2018 году многим мужчинам уже приходилось вылавливать, например, свой новехонький айфон из «воды».

Люди в костюмах Дарт Вейдера и Чубакки в туалете во время 53-го Международного кинофестиваля в Анталии, Турция . 17 октября 2016

Можно предположить, что люди во времена викингов роняли в сортир украшения или монеты, но Петер Ван Петерсен не думает, что такое бывало.

Дело в том, что карманы — относительно новое изобретение, и во времена викингов ни у кого не было брюк с задними карманами, откуда могло все повываливаться.

«Поэтому никаких украшений и мобильных телефонов в таких древних сортирах нет, а если вы все-таки нашли там мобильный телефон, возможно, этот сортир не такой древний, как вы думали», — говорит Петер Ван Петерсен.

Гигиенические палочки, испачканные фекалиями

Если перевести нашу маленькую датскую «дерьмовую историю» на глобальный уровень, то человеческие экскременты возрастом в пару тысяч лет по-настоящему интересуют многих ученых мира.

Например, вдоль Шелкового пути находили человеческие экскременты, оставшиеся после караванов, перевозивших товары из Азии в Европу.

Некоторые нужные вещи караванщики возили и при себе, а не только на спинах верблюдов.

Например, исследователи нашли древние «гигиенические палочки», которые члены караванов использовали для очистки своих задниц после того, как сходили в туалет.

На этих гигиенических палочках, которые они потом выбрасывали, до сих пор есть остатки человеческих фекалий, содержащих разных паразитов, которые вместе с караванами путешествовали из Китая в Европу.

Да, это по-настоящему отвратительно.

Самым древним фекалиям 50 тысяч лет Если мы отправимся на другой континент, то обнаружим в американском Техасе, в пещере Хайндс, засушенные человеческие экскременты возрастом 9 тысяч лет.

Эти экскременты — одно из самых древних «отложений», оставшихся от жителей Северной Америки, которую люди заселили не ранее чем 12 тысяч лет назад.

Экскременты позволяют понять, что люди тогда ели: например, собак.

«В ямах в Техасе фекалии сохранялись тысячи лет, так что мы и до сих пор их находим. В Дании такого нет», — говорит Петер Ван Петерсен.

Ну а если по настоящему далеко углубиться в историю, то оказывается, что в Испании ученые находили и экскременты неандертальцев возрастом 50 тысяч лет.

Эта тема настолько популярна в научном мире, что древние фекалии даже получили особое название: копролиты.

Первые туалеты в мире

Несколько первых туалетов в мире были построены примерно 5 тысяч лет назад в Пакистане . Там их возводили прямо в пределах дома, чтобы не надо было далеко ходить. Экскременты смывались за пределы дома с помощью ведра воды и дренажной решетки, сделанной во внешней стене дома.

В Шотландии в Скара-Брей находили настолько же древние туалеты. Их встраивали в стены вокруг деревни, так что фекалии падали с другой стороны стены.

Первый в мире туалет со смывом был изобретен Джоном Харрингтоном (John Harrington) в 1596 году, но пройдет еще 300 лет, прежде чем привычка смывать за собой станет обычной для всех.

Так что сегодня наш Эскиль узнал кое-что новенькое.

Мы благодарим Петера Вана Петерсена за то, что он нам прочитал лекцию по истории туалета.