Девять тонн морепродуктов задержано во Владивостоке из-за неверно оформленной маркировки 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции — морепродуктов (варено-мороженое мясо мидии и «Морской коктейль») в торговом порту Владивостока должностные лица Управления Россельхознадзора выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. Общая масса груза составила 9000 килограммов. В Приморский край груз прибыл морским транспортом из Китайской Народной Республики.
Отсутствие на маркировке продукции «Морской коктейль», информации о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или объектам аквакультуры, было обнаружено в ходе осмотра при проведении ветеринарного контроля.
Поскольку производитель груза в настоящее время не имеет технических возможностей указать информацию о принадлежности района добычи,.