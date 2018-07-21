Девять тонн морепродуктов задержано во Владивостоке из-за неверно оформленной маркировки

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции — морепродуктов (варено-мороженое мясо мидии и «Морской коктейль») в торговом порту Владивостока должностные лица Управления Россельхознадзора выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. Общая масса груза составила 9000 килограммов. В Приморский край груз прибыл морским транспортом из Китайской Народной Республики

Отсутствие на маркировке продукции «Морской коктейль», информации о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или объектам аквакультуры, было обнаружено в ходе осмотра при проведении ветеринарного контроля.

Поскольку производитель груза в настоящее время не имеет технических возможностей указать информацию о принадлежности района добычи,.