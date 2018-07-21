Ещё
Девять тонн морепродуктов задержано во Владивостоке из-за неверно оформленной маркировки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девять тонн морепродуктов задержано во Владивостоке из-за неверно оформленной маркировки 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции — морепродуктов (варено-мороженое мясо мидии и «Морской коктейль») в торговом порту Владивостока должностные лица Управления Россельхознадзора выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. Общая масса груза составила 9000 килограммов. В Приморский край груз прибыл морским транспортом из Китайской Народной Республики.
Отсутствие на маркировке продукции «Морской коктейль», информации о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или объектам аквакультуры, было обнаружено в ходе осмотра при проведении ветеринарного контроля.
Поскольку производитель груза в настоящее время не имеет технических возможностей указать информацию о принадлежности района добычи,.
Primpress: последние новости
Специалисты приморского нацпарка спасли от гибели «долларовую птицу» Полтонны просроченной наваги не попало на столы жителей Владивостока В перинатальном центре Приморья появилось новое оборудование для выхаживания младенцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян183
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света9
Россия «репетирует развал Украины»31
Максакова в короткой юбке вызвала фурор3
«Лицемеры»: Трамп обругал СМИ из-за Путина1
Видео
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Украина
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение