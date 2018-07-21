Российский боец UFC Муслим Салихов провалил допинг-тест

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Салихов получил уведомление от Американского антидопингового агентства (USADA) о том, что его проба, взятая во внесоревновательный период 7 июня, оказалась положительной.

В заявлении UFC отмечается, что каждый спортсмен организации, подозреваемый в употреблении допинга, может рассчитывать на справедливое рассмотрение дела.

34-летний Салихов выступает в полусреднем весе (до 77 кг), он подписал контракт с UFC в октябре 2017 года, провел в рамках организации два поединка (1 победа, 1 поражение). В данный момент у россиянина нет запланированных боев в UFC. В общей сложности в ММА его статистика: 13 побед, 2 поражения. Салихов является пятикратным чемпионом мира по ушу (разновидность саньда).