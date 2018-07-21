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СМИ: «Барселона» готова купить игрока сборной Бразилии за £55 млн
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СМИ: «Барселона» готова купить игрока сборной Бразилии за £55 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
«Барселона» всерьез заинтересована в услугах полузащитника «Челси» и сборной Бразилии по футболу Виллиана, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Sky Sports, руководство каталонского клуба готово выделить на приобретение бразильца около £55 млн Отмечается, что сине-гранатовые ведут переговоры с «аристократами» уже порядка трех месяцев.
29-летний Виллиан выступает за «синих» с 2013 года. За это время он провел в футболке команды 236 матчей, в которых отметился 44 забитыми мячами.
Ранее СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны».
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