Президент Колумбии призвал своего преемника сохранить мир в стране

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в Twitter призвал своего преемника Ивана Дуке и избранный в марте конгресс беречь и защищать мир, установившийся в стране.

«Сегодня я говорю вам, конгрессменам, и следующему президенту Ивану Дуке: позаботьтесь о мире, который только родился! Защитите его! Боритесь за него! Потому что это это самое ценное, что может иметь любая нация. Колумбия заслуживает жить в мире», — говорится в сообщении.

В середине июня стало известно, что Дуке победил на президентских выборах в Колумбии.