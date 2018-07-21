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Президент Колумбии призвал своего преемника сохранить мир в стране
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Президент Колумбии призвал своего преемника сохранить мир в стране 

RT на русском 1 час назад
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в Twitter призвал своего преемника Ивана Дуке и избранный в марте конгресс беречь и защищать мир, установившийся в стране.
«Сегодня я говорю вам, конгрессменам, и следующему президенту Ивану Дуке: позаботьтесь о мире, который только родился! Защитите его! Боритесь за него! Потому что это это самое ценное, что может иметь любая нация. Колумбия заслуживает жить в мире», — говорится в сообщении.
В середине июня стало известно, что Дуке победил на президентских выборах в Колумбии.
RT на русском: последние новости
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