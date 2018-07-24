WP: США выделят $12 млрд на помощь фермерам из-за торговой войны 

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Власти США во вторник объявят о выделении $12 млрд помощи фермерам, которых затронула торговая война США с Китаем и рядом других стран, в том числе странами Евросоюза. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник в администрации США.
Как отмечает издание, производители сельскохозяйственной продукции жалуются, что действия Китая и других стран в ответ на протекционистскую политику США могут стоить им миллиардов долларов. Белый дом на протяжении нескольких месяцев искал возможность оказать фермерам поддержку, которая бы распространялась через министерство сельского хозяйства и включала бы прямую материальную помощь, программы помощи в распространении продуктов и стимулирования торговли.
1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25%-ные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.