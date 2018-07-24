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WP: США выделят $12 млрд фермерам из-за торговой войны
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WP: США выделят $12 млрд фермерам из-за торговой войны 

Газета.Ru 8 часов назад
Правительство США планирует выделить $12 млрд в качестве помощи фермерам, которые пострадали из-за торговой войны с КНР и ЕС. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
По данным издания, ответные пошлины Китай и других стран на торговую политику США, могут стоит американским фермерам миллиарды долларов.
Как отмечается, власти США пытаются найти решение этого кризиса, в частности, планируют оказать материальную поддержку фермерам через министерство сельского хозяйства страны.
Ранее СМИ сообщили, что торговая война президента США Дональда Трампа делает и без того плохую ситуацию еще хуже.
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