WP: США выделят $12 млрд фермерам из-за торговой войны

Правительство США планирует выделить $12 млрд в качестве помощи фермерам, которые пострадали из-за торговой войны с КНР ЕС . Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, ответные пошлины Китай и других стран на торговую политику США, могут стоит американским фермерам миллиарды долларов.

Как отмечается, власти США пытаются найти решение этого кризиса, в частности, планируют оказать материальную поддержку фермерам через министерство сельского хозяйства страны.