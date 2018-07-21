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NBC: Иран готов к совершению массированных кибератак против США
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NBC: Иран готов к совершению массированных кибератак против США 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Иран подготовил необходимую компьютерную инфраструктуру для того, чтобы совершить массированные кибератаки в отношении систем США. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания NBC, которая ссылается на неназванных представителей американских властных структур.
По их данным, Иран готов к тому, чтобы начать совершение таких атак в отношении государственной инфраструктуры и частных компаний США и ряда стран Европы, однако к настоящему моменту нет каких-либо свидетельств того, что данная кибероперация может произойти в самом ближайшем будущем. В связи с этим Вашингтон усиливает защиту против кибернападений, предупреждает своих союзников, а также изучает возможные меры реагирования, отмечает телеканал.
Его источники утверждают, что «наиболее агрессивно» в киберпространстве якобы действует Россия, однако Иран в свою очередь будто бы осуществляет подготовки к атакам на системы электросетей, гидроэлектростанций и ряд технологических предприятий в США, Германии, Великобритании, а также других странах Европы и Ближнего Востока.
Телеканал приводит заявление пресс-секретаря иранского постоянного представительства при ООН Алирезы Мирусефи, который заявил, что «у Ирана нет намерений вступать в какую— либо кибервойну с США». По его словам, Вашингтон может использовать свои подозрения о якобы намерениях Тегерана совершить хакерские нападения против США в качестве оправдания возможного начала собственных кибератак в отношении Ирана.
"Хотя мы не можем комментировать конкретные кибервозможности и детали операций, мы можем сказать, что наша киберактивность носит оборонный характер и необходима для защиты нашей страны", — указал он.
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